ジープ・プジョー・シトロエン・フィアット・アバルト、日本最多5ブランド集結「ブランドハウス」を東京・足立に開業…7月25日

ステランティスジャパンと正規販売契約を締結するシリウスは、7月25日に「ジープ／プジョー／シトロエン／フィアット／アバルト足立」をグランドオープンする。

オープンを記念し、7月25日（土）・26日（日）の2日間、オープニングフェアを開催する。

■日本最多5ブランドを同一施設に集約

本拠点は、ステランティスが日本国内で展開する8ブランドのうち、同一施設内で日本最多となる5ブランドを取り扱う店舗だ。

「ステランティス・ブランドハウス」コンセプトのもと誕生し、最新のコーポレート・アイデンティティ（CI）を採用した空間で、各ブランドの個性や世界観を一度に体感できる次世代型の複合店舗となる。

来場者は一度の来店でアメリカ（ジープ）、フランス（プジョー・シトロエン）、イタリア（フィアット・アバルト）の複数ブランドを比較・体感し、自身のライフスタイルに合った1台を検討できる新しい購買体験が可能だ。

同コンセプトの店舗は2024年1月の国内導入開始以降、順次展開が進められており、本拠点は国内6店舗目となる。

■環状7号線沿いの好立地、充実した設備

店舗は東京都内の主要幹線道路・環状7号線（東京都道318号）沿いに位置し、高いアクセス性と視認性を備える。ショールーム外観には内照式サインと各ブランドロゴを配置したファサードを採用した。

施設内には複数ブランドに対応するサービスレセプション、充電設備付きのデリバリーエリア、全ブランド対応の専用ワークショップを併設し、新車販売からアフターサービスまで一貫したサービスを提供する。

■シリウスにとって初のイタリアンブランド拠点

本拠点はシリウスにとって4店舗目のステランティス新車拠点であり、フィアットおよびアバルトを扱う初のイタリアンブランド拠点となる。

同社はこれまでの販売店運営において、2025年の「IAPディーラーアワード」および「ステランティスジャパン ディーラーアワード」で第1位、「ステランティスジャパン セールスアワード」で第2位を受賞するなど高い評価を得ている。

店舗所在地は、東京都足立区江7-6-2。営業時間は10:00～18:00。定休日は毎週火曜日・水曜日だ。