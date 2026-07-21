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フィアット『トポリーノ』、「スポーツ スペシャルエディション」欧州発表…1958年の伝説的モデルに着想

フィアット『トポリーノ』の「スポーツ スペシャルエディション」
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フィアットは、超小型EV『トポリーノ』の「スポーツ スペシャルエディション」を欧州で発表した。

【画像】フィアット『トポリーノ』の「スポーツ スペシャルエディション」

本モデルは、1958年に登場した伝説的なモデル「ヌオーバ500スポーツ」（Nuova 500 Sport、初代『500』の高性能モデル）からインスピレーションを得た特別仕様車だ。大胆さとスポーティな精神を象徴するその遺産を現代的に再解釈しつつ、若い世代に向けたデザイン言語で表現している。「シンプル・遊び心・アイコニック」という3つのキーワードが、同車の本質を表している。

歴史に根ざしながらも現代のエネルギーで駆動する本モデルは、より大胆な外観と躍動感あふれる存在感を持つ。若い世代に響くよう設計されており、活気あるスピリットと自由な移動スタイルを体現している。

■4色×3種類のストライプで個性を表現

フィアット『トポリーノ』の「スポーツ スペシャルエディション」フィアット『トポリーノ』の「スポーツ スペシャルエディション」

このスペシャルシリーズは、4つの新カラーと3種類のストライプの組み合わせによる豊富なカスタマイズが特徴だ。カラーラインナップは、ホワイト×レッドストライプ、ブルー×ホワイトストライプ、イエロー×ブラックストライプ、ブラック×レッドストライプの4種類。

外装にはストライプ処理に加え、ブラックのヘッドライトフレーム、マットブラック塗装のホイール、スポーツロゴ、ブラックのミラーキャップを採用し、スポーティで現代的なアイデンティティを強調している。

■内装もスポーティに刷新

内装も同じデザイン哲学に基づき、統一感のある洗練されたスタイルを実現。ブラックシートと、カーボン調ビニールで仕上げた新デザインの「ドルチェヴィータボックス」、新しいベルトを採用し、モデル本来の魅力を保ちながらモダンな雰囲気を加えている。

■モンスターとコラボした専用スピーカー「モンスターリーノ」

スポーツ スペシャルエディションには、音響ブランド「モンスター」とのコラボレーションによるBluetoothスピーカー「モンスターリーノ」のスペシャルエディションも付属する。

モンスターリーノはトポリーノ専用に設計されたステレオBluetoothスピーカーで、車体に磁石で取り付けられ、走行後は簡単に取り外すことができる。取り外した後はスマートフォンにも接続可能で、車外でも音楽体験を楽しめる。トポリーノ同様、小さなボディながら驚くほど大きなサウンドを実現している。

フィアット『トポリーノ』の「スポーツ スペシャルエディション」フィアット『トポリーノ』の「スポーツ スペシャルエディション」

コンパクトなサイズ、表情豊かなスタイリング、唯一無二のキャラクターを備え、都市型モビリティを若々しく魅力的な視点で再定義する。伝統と革新を融合させた本モデルは、今もなおシンプル・遊び心・アイコニックであり続けている。

《森脇稔》

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