ジープ『アベンジャー』、新7スロットグリルで表情変化…改良新型を欧州発表

ジープブランドは、小型SUV『アベンジャー』の改良新型を欧州で発表した。

【画像】ジープ・アベンジャー 改良新型

ジープ・アベンジャーは、ブランド85年の歴史を全長4m強のコンパクトボディに凝縮したモデルだ。欧州の顧客を念頭に置いて設計・製造され、スタイル・機能性・走破性・技術の独自の組み合わせで世界的な評価を獲得している。

この製品は、Bセグメントのコンパクトカーとしてこれまでにない悪路走破性を提供し、Bセグメントのコンパクトカーとしての個性も兼ね備えることで、B-SUV市場に転換点をもたらした。

販売は順調に拡大し、現在までの累計受注台数は27万台に達した。そのうち60%が電動化モデルだ。現在、ジープ・アベンジャーはイタリアで最も売れているSUVであり、欧州のB-SUVセグメント（販売台数で2番目に大きいセグメント）でも主要モデルの一つとなっている。

顧客層は幅広く、従来の中年男性ユーザーに加え、女性購入者の比率がブランド平均より35%高く、40歳未満のドライバーの比率もブランド平均より35%高いという特徴がある。

■デザインの進化

改良新型ジープ・アベンジャーは、オリジナルモデルのコンセプトを継承しながら進化した。

ジープ『アベンジャー』改良新型

ジープのアイデンティティである7スロットグリルには、新型『コンパス』にインスパイアされたLEDバックライトを採用。夜間でもグリルを視認しやすくし、渋滞中でも一目でジープと分かるデザインとした。上位グレードに標準装備され、ジープラインナップ全体のデザインと統一感を持たせる新たなシグネチャーとなる。

外装では、新設計の17インチおよび18インチアルミホイール（塗装またはダイヤモンドカット）と、スタイライズされたジープ・ウィリスのシルエットを描いたホイールキャップを採用した。

カラーラインナップには、既存の「グラナイト」「ルビー」「スノー」「ストーム」「ボルカーノ」に加え、自然とのつながりを表現した新色「フォレスト」と「バンブー」を追加。ブラックルーフはオプションで選択できる。

ジープ『アベンジャー』改良新型

インテリアは素材と質感を全面的に刷新した。ドアパネルには柔らかい素材を採用し、ダッシュボード下部にはパッド入りインサートを追加。「アルティチュード」および「サミット」グレードには新しいプレミアムクロス\/ビニール内装を採用した。4xeバージョンには、洗濯可能で耐久性の高いグリーンインテリアを設定している。

セレクテレインコントロールは赤枠でフレームされ、ゴムコーティングが施されて識別・操作しやすくなった。

■走破性と先進技術

ジープ『アベンジャー』改良新型

悪路走破性能は全バージョン（前輪駆動を含む）で確保されており、最大アプローチアングル22度、ブレークオーバーアングル21度、デパーチャーアングル35度、最低地上高210mmを実現している。

ジープ・セレクテレインとヒルディセントコントロールは全グレードに標準装備される。

新たにLEDマトリクスヘッドライトを採用した。このシステムは交通状況と速度に応じて自動的に光軸を調整し、ドライバーの介入なしに最適な視界を確保する。夜間視認性の向上、エッジライティング、コーナリング時の照射改善により、ドライバーの疲労軽減にも貢献する。

また、前方カメラを追加することで360度パーキングビューを実現した。カメラ起動時には車両と周辺の俯瞰映像がタッチスクリーンに表示され、状況に応じて最適なビューとズームレベルが自動選択される。ドライバーはいつでも手動で表示を切り替えることも可能だ。