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日本だけの特別なジープ、『ラングラー ホワイトキャップ』限定100台を販売　894万円から

ジープ ラングラー ホワイトキャップ
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ステランティスジャパンは7月3日、ジープの本格オフローダー『ラングラー』の限定車『ラングラー ホワイトキャップ』を100台限定で発売した。メーカー希望小売価格は894万円（税込）だ。

【画像】ジープ ラングラー ホワイトキャップ

さらに100台のうち5台は、特別仕様のルーフトップテント「TripTop（トリップトップ）」を装着した「ウィズ トリップトップ」として抽選販売する。こちらの価格は974万円（税込）となる。

◆日本独自のコンセプトで誕生

ジープ ラングラー ホワイトキャップジープ ラングラー ホワイトキャップ

ラングラー ホワイトキャップは、「ラングラー アンリミテッド サハラ」をベースに、米国展開モデルから着想を得て開発された日本独自の限定車だ。

専用ボディカラーの「ハイドロブルー」に、ホワイトグリル・ホワイトルーフ・ホワイトクオーターピラーを組み合わせ、「青い空と白い波」を想起させるスタイリングを実現した。

加えて、ジープ誕生年の「1941」レタリングを施した専用サイドデカール、「4 WHEEL DRIVE」デカール、ジープロゴ入り専用ホワイトスペアタイヤハードカバーを採用し、ブランドの歴史とアイデンティティを随所に表現している。

ジープ ラングラー ホワイトキャップジープ ラングラー ホワイトキャップ

◆ルーフトップテント装着の5台限定モデル

ウィズ トリップトップには、株式会社RV LANDが製造するラングラー専用ルーフトップテント「トリップトップ」の特別仕様を装着する。

ルーフ上に広がるテントは、砂浜など設営が難しい場所でも使用でき、車両とともに移動できるため、旅先での理想のロケーションでアウトドアやビーチライフを楽しめる。

専用仕様のトリップトップは、ホワイトルーフとカラーコーディネートした専用ホワイトラプター塗装、ブラックとホワイトの専用テント生地、「Wrangler Whitecap」ロゴ入り専用装着バンドを備える。

応募方法を含む詳細は公式ウェブサイトで案内するほか、全国のジープ正規ディーラーでも問い合わせを受け付ける。

ジープ ラングラー ホワイトキャップ ウィズ トリップトップジープ ラングラー ホワイトキャップ ウィズ トリップトップ

◆湘南のパシフィック ドライブインで特別展示

7月2日から8月31日まで、神奈川県鎌倉市七里ガ浜東のパシフィック ドライブイン（営業時間：8時00分～20時00分）にてウィズ トリップトップ仕様を特別展示する。海辺のロケーションで実車を体感できる機会となる。

なお、ジープは2026年にブランド生誕85周年を迎えており、今後もさまざまな限定車やイベント、キャンペーンの展開を予定している。

《レスポンス編集部》

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