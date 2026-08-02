コンパクトSUVのデザインを変えた異端児、初代日産『ジューク』【懐かしのカーカタログ】

日産から初代『ジューク』がお目見えしたのは2010年6月のこと。「コンパクトスポーツカーの俊敏さとSUVの力強さや安心感、それぞれが持つ魅力をそのまま一つに結合することで、斬新で独創的な全く新しいジャンルのクルマ」（発表当時のリリースより）だった。

【画像】日産 ジューク 当時のカタログ

1番の売りであったデザインはエクステリア、インテリアとも非常に個性的なもの。エクステリアではリアに向かってスロープするルーフライン、ラウンドしたフロントスクリーン、丸型ヘッドランプとそれより上に配置したフロントコンビランプなどが特徴。ブーメラン型のリヤコンビランプは当時の『フェアレディZ（Z34型）』と共通イメージとした。

日産 ジューク 当時のカタログ

インテリアではバイクのガソリンタンクをイメージしたセンターコンソール、同じくバイクを思わすシリンダー型メーターなどを採用。スポーティなデザインのセンタークラスターなどとともに斬新さと機能性を両立させていた。

日産 ジューク 当時のカタログ

基礎となるBプラットフォームは、ルノーのBセグメント車などと共用。215／55R17サイズの大径ワイドタイヤに対応するよう、ホイールハウスの構造などが改良された。サスペンションはフロントがサブフレームマウンドのストラット、リアがトーションビーム（2WD）とした。

日産 ジューク 当時のカタログ

エンジンについては量産車世界初のデュアルインジェクター採用の1.5リットル、HR15DE型を採用。これにエクストロイドCVTを組み合わせ、当時の10・15モード燃費で19.0km／リットルを実現していた。