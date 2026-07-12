ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

“BC戦争”でブルーバードを抜き記録を打ち立てた、3代目『コロナ』【懐かしのカーカタログ】

トヨペット・コロナ（3代目）当時のカタログ
  • トヨペット・コロナ（3代目）当時のカタログ
  • トヨペット・コロナ（3代目）当時のカタログ
  • トヨペット・コロナ（3代目）当時のカタログ
  • トヨペット・コロナ（3代目）当時のカタログ
  • トヨペット・コロナ（3代目）当時のカタログ
  • トヨペット・コロナ（3代目）当時のカタログ
  • トヨペット・コロナ（3代目）当時のカタログ
  • トヨペット・コロナ（3代目）当時のカタログ

“太陽の冠”を意味し、“明るく親しみのもてるファミリー・カーに相応しいように”（トヨタ）と名付けられたのがトヨペット『コロナ』。今回は、1964年9月登場の3代目を取り上げてみたい。

【画像】トヨペット・コロナ（3代目）当時のカタログ

スラントさせたノーズ形状はサイドがら見て矢のように見えることから“アローライン”と呼ばれ、初代、2代目に対し、直線基調のグッと近代的なものに。

トヨペット・コロナ（3代目）当時のカタログトヨペット・コロナ（3代目）当時のカタログ

ボディタイプは4ドアセダンのほか日本車初のハードトップ、先進的で欧州車調だった5ドアセダンを用意。さらに商用車系のバンやピックアップ（シングルキャブ／ダブルキャブ）などもあった。

開通直後の名神高速道路で10万km連続高速公開テストを成功させるなどし、高速性能や耐久性もアピールしていた。

トヨペット・コロナ（3代目）当時のカタログトヨペット・コロナ（3代目）当時のカタログ

デビュー翌年の1965年のカタログを見ると、エンジンは1.2リットル、1.5リットル、1.6リットルの3機種が用意され、1.5リットルには3速MTのほか“トヨグライド”と呼ばれた2速ATを設定。

一方でSUツインキャブを装備し90ps／12.8m.kgの性能を発揮した1.6リットルはセダンとハードトップのトップグレードの1600Sに搭載となっている。

トヨペット・コロナ（3代目）当時のカタログトヨペット・コロナ（3代目）当時のカタログ

“BC戦争”と言われた販売競争で、日産『ブルーバード』（410型）を追い抜き国内販売台数1位を記録。単一車種の輸出台数での新記録を達成するなどもした。

《島崎七生人》
島崎七生人

島崎七生人

島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト 1958年・東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余勤務。雑誌・単行本の編集/執筆/撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点でクルマと接し、レポートするスタンスをとっている。

+　続きを読む

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

懐かしのカーカタログ

トヨタ コロナ

トヨタ自動車

セダン

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews