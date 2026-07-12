“BC戦争”でブルーバードを抜き記録を打ち立てた、3代目『コロナ』【懐かしのカーカタログ】

“太陽の冠”を意味し、“明るく親しみのもてるファミリー・カーに相応しいように”（トヨタ）と名付けられたのがトヨペット『コロナ』。今回は、1964年9月登場の3代目を取り上げてみたい。

【画像】トヨペット・コロナ（3代目）当時のカタログ

スラントさせたノーズ形状はサイドがら見て矢のように見えることから“アローライン”と呼ばれ、初代、2代目に対し、直線基調のグッと近代的なものに。

トヨペット・コロナ（3代目）当時のカタログ

ボディタイプは4ドアセダンのほか日本車初のハードトップ、先進的で欧州車調だった5ドアセダンを用意。さらに商用車系のバンやピックアップ（シングルキャブ／ダブルキャブ）などもあった。

開通直後の名神高速道路で10万km連続高速公開テストを成功させるなどし、高速性能や耐久性もアピールしていた。

トヨペット・コロナ（3代目）当時のカタログ

デビュー翌年の1965年のカタログを見ると、エンジンは1.2リットル、1.5リットル、1.6リットルの3機種が用意され、1.5リットルには3速MTのほか“トヨグライド”と呼ばれた2速ATを設定。

一方でSUツインキャブを装備し90ps／12.8m.kgの性能を発揮した1.6リットルはセダンとハードトップのトップグレードの1600Sに搭載となっている。

トヨペット・コロナ（3代目）当時のカタログ

“BC戦争”と言われた販売競争で、日産『ブルーバード』（410型）を追い抜き国内販売台数1位を記録。単一車種の輸出台数での新記録を達成するなどもした。