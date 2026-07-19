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「CXシリーズ」前夜に登場した、マツダ初のSUV『トリビュート』【懐かしのカーカタログ】

マツダ・トリビュート 当時のカタログ
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“CXシリーズ”登場前夜の2000年11月に登場したのが『トリビュート』。マツダにとって初のSUV（スポーツ・ユーティリティ・ビークル）でもあった。

【画像】マツダ・トリビュート 当時のカタログ

当時の広報資料には「広い室内と際立つスタイリングをもち、悪路走破性を確保しながら、オンロードでの操縦性能を従来のSUVにない高いレベルで実現」とある。

マツダ・トリビュート 当時のカタログマツダ・トリビュート 当時のカタログ

アメリカ・フォード社との共同開発車でもあり、フォード『エスケープ』の右ハンドル車とともに、広島・防府工場（左ハンドル車はアメリカ・カンザスシティ工場）で生産が立ち上げられた。

“MAGMA”と呼ぶモノコック構造の高剛性・安全ボディを採用。サスペンションはフロントがマクファーソンストラット、リアにマルチリンクを採用。

マツダ・トリビュート 当時のカタログマツダ・トリビュート 当時のカタログ

搭載エンジンはマツダ製の3リットルのV6 DOHC（203ps／27.0kg－m）と2リットル直列4DOHC（129ps／18.7kg－m）を設定。4WDには電磁ロック機構付きロータリーブレードカップリング式が採用された（2リットルにはFFも用意）。

当時の『ファミリアセダン』並みの4395mmの全長ながら、1810mmの室内長も確保。後席もリクライニング可能としたほか、低めのフロア高、最大1820リットルの荷室容量も確保。

マツダ・トリビュート 当時のカタログマツダ・トリビュート 当時のカタログ

ガラスハッチの採用、モジュール化により将来的に交換、追加が可能なオーディオなど、利便性に配慮した装備も特徴だった。

《島崎七生人》
島崎七生人

島崎七生人

島崎七生人｜AJAJ会員/モータージャーナリスト 1958年・東京生まれ。大学卒業後、編集制作会社に9年余勤務。雑誌・単行本の編集/執筆/撮影を経験後、1991年よりフリーランスとして活動を開始。以来自動車専門誌ほか、ウェブなどで執筆活動を展開、現在に至る。便宜上ジャーナリストを名乗るも、一般ユーザーの視点でクルマと接し、レポートするスタンスをとっている。

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