「CXシリーズ」前夜に登場した、マツダ初のSUV『トリビュート』【懐かしのカーカタログ】

“CXシリーズ”登場前夜の2000年11月に登場したのが『トリビュート』。マツダにとって初のSUV（スポーツ・ユーティリティ・ビークル）でもあった。

【画像】マツダ・トリビュート 当時のカタログ

当時の広報資料には「広い室内と際立つスタイリングをもち、悪路走破性を確保しながら、オンロードでの操縦性能を従来のSUVにない高いレベルで実現」とある。

マツダ・トリビュート 当時のカタログ

アメリカ・フォード社との共同開発車でもあり、フォード『エスケープ』の右ハンドル車とともに、広島・防府工場（左ハンドル車はアメリカ・カンザスシティ工場）で生産が立ち上げられた。

“MAGMA”と呼ぶモノコック構造の高剛性・安全ボディを採用。サスペンションはフロントがマクファーソンストラット、リアにマルチリンクを採用。

マツダ・トリビュート 当時のカタログ

搭載エンジンはマツダ製の3リットルのV6 DOHC（203ps／27.0kg－m）と2リットル直列4DOHC（129ps／18.7kg－m）を設定。4WDには電磁ロック機構付きロータリーブレードカップリング式が採用された（2リットルにはFFも用意）。

当時の『ファミリアセダン』並みの4395mmの全長ながら、1810mmの室内長も確保。後席もリクライニング可能としたほか、低めのフロア高、最大1820リットルの荷室容量も確保。

マツダ・トリビュート 当時のカタログ

ガラスハッチの採用、モジュール化により将来的に交換、追加が可能なオーディオなど、利便性に配慮した装備も特徴だった。