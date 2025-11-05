アバルト最初のSUV『パルス』、Netflix『ストレンジャー・シングス』仕様をブラジルで限定発売…隠し装備も

フィアットは、ネットフリックス（Netflix）の人気シリーズ『ストレンジャー・シングス』（邦題：『ストレンジャー・シングス 未知の世界』）とコラボした特別仕様車『パルス・アバルト・ストレンジャー・シングス』をブラジルで発売した。

【画像】フィアット・パルス・アバルト・ストレンジャー・シングス

同モデルは15万9990レアルから販売され、511台の限定生産となる。作品の神秘的で電気的な雰囲気からインスピレーションを得た特別な仕上げと、ファンやコレクター向けのイースターエッグ（隠し装備）が盛り込まれている。

インテリアには、ビニールとブラックステッチの仕上げ、シリアルナンバープレート、運転席ドアパネルのイースターエッグ、Stranger Thingsの刺繍入りシートを採用。エクステリアには、サイドにデモーゴゴンの爪を表現したステッカー、スキッドプレート（下部グリル）の仕上げ、エアカーテン、ボディ同色の赤または黒のドアミラー、エンジンルーム内のシリーズ名プレート、ストレンジャー・シングス仕様のドアシル、そしてシリーズを象徴する3つのイースターエッグが施された新しいウィンドウシルクスクリーンが採用されている。

ベースとなった『パルス・アバルト』は2022年に市場投入されたアバルト最初のSUVで、ターボT270エンジンを搭載。最高出力185hp、最大トルク270Nmを発生し、0-100km/h加速7.6秒、最高速度215km/hの性能を持つ。6速オートマチックトランスミッションと組み合わせ、最大限のパフォーマンスを追求した専用キャリブレーションが施されている。