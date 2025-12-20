HKS×Defiコラボ第2弾！ ネオクラシック調の追加メーターセット登場…東京オートサロン2026

エッチ・ケー・エス（HKS）は、日本精機が展開するブランド「Defi」とのコラボレーション第2弾として、追加メーターセットを発表した。2026年1月の東京オートサロン2026で初公開し、2026年夏から秋頃に数量限定で発売する予定だ。

【画像全3枚】

HKSとDefiは2025年1月の東京オートサロン2025で協業を発表し、第1弾としてHKSの「F-Con V Pro Ver3.4」とDefiの「Defi Sports Display F」の連携を実現した。今回の第2弾は、この協業をさらに進化させた具体的な製品として登場する。

新たに発売される「HKS ADVANCE LINK METER SET」は、直径60mmの電子式メーターを3個セットにした数量限定品だ。ブースト計（200kPa）、油温計、水温計の3種類で構成され、専用デザインのコントロールユニットが付属する。

最大の特徴は、過去にHKSが展開した電子式メーターのヒットモデルのデザインを踏襲し、オレンジ文字タイプを採用した点だ。旧車を思わせる見た目で、ネオクラシックカーなどの室内にも調和する。DefiのADVANCEシリーズをベースとした、HKS独自デザインのメーターとコントロールユニットのセットとなる。

価格は16万8000円（税抜）で、世界市場での販売を予定している。第1弾で発表したF-CON V ProとDefi Sports Display Fの連携と合わせ、HKS×Defi協業による総合的な製品展開として、市場に新たな価値を提供するとしている。

