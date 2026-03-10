ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

『ハイエース』200系向け「アシストグリップ装着型スマホホルダー」発売、使い方に合わせて選べる2タイプ

クラフトワークスの200系『ハイエース』向け「アシストグリップ スマホホルダー」
カー用品ブランド「CRAFTWORKS（クラフトワークス）」から、200系トヨタ『ハイエース』専用「アシストグリップ スマホホルダー」の販売が開始された。購入は楽天市場、Amazon、Yahoo!ショッピングの各公式ストアから。参考販売価格は税込み2480円より。

【画像】200系『ハイエース』向け「アシストグリップ スマホホルダー」

同製品は200系ハイエースのアシストグリップに取り付けて使用するスマホホルダーで、視線を大きく動かさずにスマートフォンを確認できる自然な高さ・位置に設置できる。仕事でもレジャーでも使いやすい設計となっている。

製品は使用スタイルに合わせてMagSafe方式と通常アーム方式の2タイプが用意されている。MagSafeタイプはiPhone12以降のMagSafe付きiPhoneやMagSafe対応スマホケースに対応し、強力磁石でワンタッチ装着が可能だ。MagSafe未対応のその他のスマートフォン向けには磁石吸着用の金属リング1枚が付属する。通常アームタイプはiPhoneユーザー以外にも対応する。

クラフトワークスの200系『ハイエース』向け「アシストグリップ スマホホルダー」クラフトワークスの200系『ハイエース』向け「アシストグリップ スマホホルダー」

取り付けはグリップカバーを外し、純正ネジを取り除いて付属のストラットを取り付け、専用アームとホルダーヘッドをセットするだけなので、届いたその日に取付けが完了できる。200系ハイエースへのフィッティングは日本国内で実施しており、違和感のない装着感が実現されている。

素材はアルミ合金と各種樹脂を使用し、カラーはブラックのみ。セット内容は本体ヘッド、専用アーム1式、取り付け金具1式、取り付け工具1式、MagSafeタイプには金属リング1枚も付属する。

