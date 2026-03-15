「出力」は“大きい”が正義？［カー用音響機材・チョイスの極意…外部パワーアンプ編］

カーオーディオ機材のアップグレードを検討しているドライバーに向けて、製品選択法を全方位的に公開している当連載。現在は「外部パワーアンプ」の選び方を説明している。今回から数回にわたっては、カタログスペックの読み方を紹介していく。

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◆カタログを眺めて思いを巡らせるのも楽しみどころ。より楽しむためには…

さて、これまでの記事でも説明してきたように、「パワーアンプ」とは音楽プレーヤーにて読み取った微弱な状態の音楽信号を、スピーカーを駆動できるレベルにまで増幅するための装置だ。

なお純正、市販を問わずクルマに搭載されている「メインユニット」には、もれなくこれが内蔵されている。しかし愛好家の多くは敢えて外部パワーアンプを導入している。なぜなら、これを使った方が音が良くなるからだ。

で、問題は「何を選ぶか」だが、ここまで説明してきたようにカー用の外部パワーアンプにはタイプ違いがいくつかある。大きくは「ch数違い」と「動作方式違い」があるので、選択時にはそれらも鑑みながら選定を進めたい。

なお、最終的には音を聴いて好みに合うか否かを判断したいわけだが、カタログを眺めてあれこれ思案することも製品選びにおいての楽しみどころとなる。そしてその時間をより充実させるためには、各スペックの意味を知っておく必要がある。

「外部パワーアンプ」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ:AVカンサイ＜大阪府＞）。

◆まずは「出力」をチェック。見比べるべきは「1chあたりのパワー」！

では具体的に説明していこう。最初は「定格出力」と「最大出力」について解説していく。なお「出力」とは、その外部パワーアンプから取り出せるパワーのことを指す。

そしてこの2つは基本的に、以下のように表記される。例えば「100W×4ch」というように.「1chあたりどのくらいのパワーを取り出せるのか」が示される。単位は「W（ワット）だ。

というわけで、問題となるのは1chあたりの出力だ。その外部パワーアンプのトータルのパワーが注目されることはあまりない。性能を推し量ろうとするときには基本的に、1chあたりのパワーがどうなのかが見比べられる。

で、先述したように出力を表すスペックは2つある。これらは当然ながら別モノだ。さて、どのように違っているのかというと……。

「外部パワーアンプ」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ:AVカンサイ＜大阪府＞）。

◆着目すべきは「定格出力」。これが大きい方が音的には有利。しかし…

まず定格出力とは、「設定された歪み率以内で連続的に取り出せるパワー」を示し、最大出力は「音楽信号を想定して、瞬間的に供給可能な出力」を示す。なので最大出力の方が数値は大きくなるが、着目すべきは定格出力の方だ。実用上で問題となるのは、「連続的にどれくらいのパワーを取り出せるか」だ。

で、もちろんこの数値が大きい方が音的には有利だ。クルマのエンジンでも排気量が大きい方が余裕が出て走りの快適性がアップする。外部パワーアンプにおいてもそれは同じだ。パワーが大きい方が音楽の抑揚の表現を余裕を持って行える。

とはいえ、音質性能の良し悪しや個性は、定格出力だけでは決まらない。なので定格出力の大きさは、参考程度に見るにとどめたい。

なお「動作方式」が「D級」の製品の中にはハイパワーモデルが多くあり、逆に「A級」の製品はパワーは小さ目の傾向にある。ハイパワーであってもD級であれば割と普通のことで、ローパワーであってもA級であればこれもまた特別なことではない、というわけだ。

今回は以上だ。次回はその他のスペックについて説明していく。お読み逃しのなきように。