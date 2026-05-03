豊富な種類と高機能を備えたカロッツェリアの現行機をチェック！［カー用音響機材・チョイスの極意…メインユニット編］

音楽好きなドライバーに向けて、その音楽を今よりもっと良い音で楽しみたいと思ったときに役立つようにと、製品選択のコツを公開している当連載。現在は「メインユニット編」をお贈りしている。今回は、カロッツェリアの「ディスプレイオーディオ」の陣容を見ていく。

【画像全3枚】

◆カロッツェリアは「ディスプレイオーディオ」を特に幅広くラインナップ！

さて、「メインユニット」は大きく3タイプに分類できる。「AV一体型ナビ」、「ディスプレイオーディオ」、「モニターレスメインユニット」、これらだ。この中で近年じわじわと支持率を高めているのがディスプレイオーディオだ。

ちなみにこれが初登場したのは2010年代の初頭で、当時は「カーナビは要らない」と考えるドライバーに向けたAV一体型ナビの代替的な存在だったが、今やAV一体型ナビと人気を二分するまでになっている。

なお、これを用意する大手国産ブランドは現在3つある。カロッツェリア、アルパイン、ケンウッド、これら3ブランドだ。その中で製品バリエーションが豊富なのはカロッツェリアとアルパインで、中でもカロッツェリアは特にラインナップが幅広い。リーズナブルなエントリー機から、高機能なトップエンドモデルまで多彩に機種を居並べている。

カロッツェリア・DMH-SF700

◆5グレード展開として、さまざまなニーズにきめ細かく対応！

ではそのカロッツェリアのディスプレイオーディオのラインナップを見ていこう。同社は現在、ディスプレイオーディオを5グレード計7機種用意している。

その内訳は以下のとおりだ。トップエンド機として『DMH-SF900』があり、その下に『700シリーズ』が2機種、続いて『600&500シリーズ』が2機種、そしてそれに続いて『FH-8500DVS』と『FH-6500DVD』が名を連ねる。

それぞれがどのようなモデルなのかを説明していこう。最初にお手軽なモデルである2機種について。『FH-8500DVS』と『FH-6500DVD』はともに画面サイズが6.8V型と小さめで、そうすることでリーズナブルな価格が実現されている。

とはいえ『FH-8500DVS』の方は「Apple CarPlay」と「AndroidAuto」（以下、「カープレイ」）に対応させてあり、その点では価格は少し高くはなるが、でも「HDMI入力端子」を省くなどしアップ率を最低限にとどめている。

カロッツェリア・FH-8500DVS

◆上位機は独特なエンタメ機能も搭載済み。そして音も良い！

対してそれら以外の5機種は高機能モデルとなっている。まずトップエンド機の『DMH-SF900』は画面が大きい。同社ラインナップ中唯一となる10.1V型のフローティングディスプレイを搭載している。そして「カープレイ接続」をワイヤレスにて行える。

それに続く『700シリーズ』は9V型のフローティングディスプレイ搭載モデルと6.8V型モデルとがあり、これらは「カープレイ」は有線接続となるが、ブラウザを搭載するのでYouTubeをスマホを使わずして観られる（通信環境は別途必要）。

対して『600&500シリーズ』は画面サイズ展開は『700シリーズ』と同様で、これらはブラウザは搭載しないがその代わり同社の独自機能「ウェブリンク」に対応している。当機能を活用すれば、スマホの動画系アプリを含む対応アプリの表示を画面に映せて操作も画面上にて行える。そしてこれら2機種は「カープレイ」のワイヤレス接続も行える。

なお同社のディスプレイオーディオは全機種とも高性能DSPを搭載するので、フロントスピーカーのマルチ制御とマルチ駆動を行える。つまり、音も良い。

今回は以上だ。次回はAV一体型ナビのトレンド解説を行う。お読み逃しのなきように。