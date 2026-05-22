＜新連載＞［低音を制する者はカーオーディオを制す］超低音が聴こえると、ロックもクラシックも臨場感が大幅向上！

カーオーディオの音を良くしようと思ったときの取るべき作戦はさまざまあるが、「低音強化」も大きな効果を発揮する。当連載ではそうなる理由から低音強化の仕方までを解説している。今回は、超低音がしっかり再生できると音楽の聴こえ方がどう変わるのかを説明する。

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◆パワフルに鳴らすスタイルでは、身体の芯までを揺さぶる迫力を満喫できる！

ところで、「低音」の楽しみ方は大きく2とおりある。1つは重低音をパワフルに鳴らすスタイルで、もう1つは超低音までをナチュラルに鳴らすスタイルだ。

なので前者では、とにもかくにも重低音が大迫力で鳴らされて、身体の芯までを揺さぶられるようなパワー感を満喫できる。ライブ会場やクラブにいるかのように、音楽のエネルギーに身を委ねる心地良さを味わえる。

一方、ナチュラルに鳴らす場合でも、音楽の聴こえ方はガラリと変わる。まず、クルマのドアに取り付けられるスピーカーでは超低音と呼ばれる低音よりもさらに低い帯域の音をスムーズに再生できないので、低音再生の専用スピーカーである「サブウーファー」を導入することでこれまで聴こえていなかった超低音が聴こえてきて、それだけでも楽曲の雰囲気がガラリと変わる。

「サブウーファー」が搭載されているオーディオカーの一例（製作ショップ:イースト＜大阪府＞）。

◆ビートが効いた音楽ではノリが良くなり、クラシックでは臨場感がアップする！

そしてその上で、ビートの効いた音楽では、リズムがより快活に刻まれるようになる。例えばバスドラムの音のアタック感がよりシャープになり、そしてレスポンスも速くなるのでリズムが遅れたようになることもなく、ノリが良くなる。

またクラシック音楽でも、臨場感がアップする。そうなるメカニズムは以下のとおりだ。

クラシック音楽ではコンサートホールでの演奏が録音されることが多いが、ホールの中で響く残響音の主成分は実は、超低音だ。音は音程が高くなるほど空気中で早く減衰する。逆に音程が低い音は低ければ低いほど減衰するのに時間がかかる。

なのでサブウーファーを導入して超低音がしっかり再生されるようになると、コンサートホールでの残響音がしっかり聴こえるようになる。結果、臨場感が格段にアップする、というわけだ。

「サブウーファー」が搭載されているオーディオカーの一例（製作ショップ:イースト＜大阪府＞）。

◆アコースティック楽器の音色が、低音強化により一層豊かに！

なので低音強化を実行すると、アコースティック楽器が多く含まれる演奏では音楽のジャンルを問わず、録音した部屋の残響音もしっかり再生されるようになる。結果、臨場感がアップし、さらには音色もより豊かに響くようになる。

逆に電子楽器の演奏が主体となる楽曲では、サブウーファーを導入しても聴こえ方が大きく変わらない場合も出てくる。なぜならば電子楽器は、楽器と録音機材とがダイレクトに繋がれてレコーディングされることが多いので、そうであると部屋の残響音は録音されないからだ。

ところで超低音がしっかり再生されると、中音から高音にも良い影響が出る。というのも音は基音と倍音とで構成されていて、倍音は基音に対して整数倍の周波数となっている。で、この倍音により音色が決定されるのだが、超低音がしっかり鳴らされるとそれに積み重なる倍音もしっかり響くようになり、全帯域に渡って音色が良化する。

今回は以上だ。次回からは低音強化の具体的なやり方を説明していく。お楽しみに。