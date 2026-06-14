タマモクロス仕様の「スカイライン」に、アストンマーチャン仕様の「アストンマーティン」!? 超高級車も登場した『ウマ娘』痛車まとめ【ARCChampionship 2026フォトレポ】

滋賀県米原市にある「グランスノー奥伊吹」。夏期は「奥伊吹モーターパーク」という名前に変わり、モータースポーツイベント等が行われます。2026年5月24日には、この奥伊吹モーターパークで痛車イベント「ARCChampionship」が開催されました。
【画像】ARCChampionship 2026に登場した「ウマ娘」の痛車たち
VTuberや『崩壊』『ウマ娘』などの痛車＆痛バイクが総勢250台集結！愛がたっぷり詰まった奥伊吹を取材【ARCChampionship 2026フォトレポ】 | インサイド
奥伊吹モーターパークに展示された推し車両たちを取材！
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今回紹介したいのは、スマホゲー『ウマ娘 プリティーダービー』の痛車たち。2026年にローンチから5周年を迎えましたが、その勢いは増すばかり。その雰囲気を表すかのように、会場でも力のこもった車両が多数展示されました。
真っ先に面白く感じたのは日産「スカイライン」にタマモクロスを描いた痛車。車体の各所にエアロパーツを追加し、白・青・赤の3色で塗装したカラーリングは、彼女のパワフルさを表しているかのようです。
そして、ビックリしたのがアストンマーチャン仕様の痛車。こちらは超高級車として知られるアストンマーティン「ヴァンテージ」をベースとしています。緑を基調としたデザインは格好良さ満載。何より、名前つながりでしっかり選んでいるのが素晴らしいですね……！