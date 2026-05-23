ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「痛車」「痛バイク」250台が奥伊吹に集結！ ウマ娘・原神・初音ミクなど人気キャラをクルマに…5月24日開催

痛車・痛バイク250台が集結する「ARC Championship 2026」が5月24日開催
  • 痛車・痛バイク250台が集結する「ARC Championship 2026」が5月24日開催
  • 痛車・痛バイク250台が集結する「ARC Championship 2026」が5月24日開催
  • 痛車・痛バイク250台が集結する「ARC Championship 2026」が5月24日開催
  • 痛車・痛バイク250台が集結する「ARC Championship 2026」が5月24日開催
  • 痛車・痛バイク250台が集結する「ARC Championship 2026」が5月24日開催
  • 痛車・痛バイク250台が集結する「ARC Championship 2026」が5月24日開催
  • 痛車・痛バイク250台が集結する「ARC Championship 2026」が5月24日開催
  • 痛車・痛バイク250台が集結する「ARC Championship 2026」が5月24日開催

漫画・アニメ・ゲームのキャラクターを車体にプリントした「痛車」が初夏のスキー場に大集合。5月24日、滋賀県米原市の奥伊吹モーターパーク＆イベント会場（グランスノー奥伊吹）にて、「ARC Championship 2026」が開催される。総勢250台の痛車が展示される予定だ。入場は無料。

【画像】「ARC Championship 2026」に集結する痛車・痛バイクの数々

痛車（いたしゃ）とは、車体に漫画・アニメ・ゲームなどに関連するキャラクターやロゴをかたどったステッカーを貼り付けたり、塗装を施したりして装飾した自動車のことだ。アニメやゲームに対する個人のファン活動の一環として行われており、「萌車（もえしゃ）」とも呼ばれる。

そんな痛車・痛バイク250台が、全国から奥伊吹モーターパークに集結する。

痛車・痛バイク250台が集結する「ARC Championship 2026」が5月24日開催痛車・痛バイク250台が集結する「ARC Championship 2026」が5月24日開催

登場が決定しているタイトルは、実在する競走馬を擬人化した育成シミュレーションゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」、旅人となって双子の片割れを探す大人気アクションRPG「原神」、学校で結成したアイドルの成長を描いた「ラブライブ！」、2Dや3DのアバターでYouTube動画配信を行う「VTuber」（バーチャルユーチューバー）の「ホロライブ」など多数だ。

さらに、人気ボーカロイドの「初音ミク」、アイドル育成ゲーム「アイドルマスター」、艦隊育成シミュレーションゲーム「艦隊これくしょん」、魔術師たちのバトルロワイヤルを描いた「Fate」、オンライン小説原作のアニメ「Re:ゼロから始める異世界生活」、学園青春RPG「ブルーアーカイブ」、ホームコメディ「スパイファミリー」などの痛車展示も決定している。

今年は「痛バイク」の展示も行われる。ワンボックスカーの両側面を大胆にプリントした車両もあり、見応えは十分だという。

痛車・痛バイク250台が集結する「ARC Championship 2026」が5月24日開催痛車・痛バイク250台が集結する「ARC Championship 2026」が5月24日開催

過去のイベントでは、任天堂の人気ゲーム「スプラトゥーン」の展示車両も登場し、趣味の域を超えた「圧倒的クオリティー」が話題を集めた。

展示車両の中から投票形式のドレスアップコンテストが行われ、入賞者にはトロフィーが授与される。

会場となる奥伊吹モーターパーク＆イベント会場は、関西最大級のスキー場「グランスノー奥伊吹」が夏季事業として運営するモーターパークだ。駐車場は全10ヵ所・2700台収容の規模を誇る。2010年9月にはJAF公認を取得しており、京滋地区唯一のJAF公認コースとして、JAF全日本ジムカーナ選手権も開催されている。

《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

痛車

イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews