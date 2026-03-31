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「痛天最高でした！」“痛車の祭典”にSNSでも反響、「お台場痛車天国2026 SPRING」開催

お台場痛車天国（写真は過去開催時）
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痛車天国プロジェクト事務局は3月29日、東京臨海都心において痛車の祭典「Yupiteru presents お台場痛車天国2026 SPRING」を開催。これに対しSNS上でも「痛天最高でした！」「目標達成できた」など大きな反響が見られた。

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今回は、全国から約1000台の痛車が展示される。バイクや自転車も含まれる大規模な展示となった。

注目のコンテンツとして、人気コスプレイヤーと痛車のフォトセッションを初開催。コスプレ好きなキャラクターの痛車を見つけてコラボ撮影ができる企画で、参加は当日受け付けた。会場内に更衣スペースとクロークが用意された。

メインステージでは、手切りカッティング選手権やアワード表彰式、綱引き、スペシャルLIVEなど痛車に関する多彩なコンテンツが展開された。サブステージのアイドルステージでは、18組のアイドルがパフォーマンスを繰り広げた。

企業ブースには、特別協賛のユピテルによる公式痛車展示と物販をはじめ、痛車制作ショップやホイール、ケミカルなどのカーアイテムが多数出展。動画クリエイター「独ヲタ アッキー」による公式グッズ販売も行なわれた。

これに対しX（旧Twitter）上では「痛天お疲れさまでした」「最高だった！」など多くの参加者から喜びの声が寄せられた。

また、「一つ目標達成できた」「痛天に向けて仕様変更しました」など、この日に向けて愛車のドレスアップをおこなったという報告も。他にも「次回も会いましょう」「秋痛天までお金貯めよ」など次回のイベントに備える様子も見られた。

《園田陽大》

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