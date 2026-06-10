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三菱が新型EV『エクリプス スポーツバック』発表、日産『リーフ』のOEM…北米投入へ

・三菱自動車は米国・カナダで新型電気自動車『エクリプス スポーツバック』を2026年後半に販売開始する

・日産からOEM供給を受ける形で、北米市場での投入を進める

・三菱は日産との双方向のOEM調達・供給を通じて協業を強化するとしている

三菱『エクリプス スポーツバック』
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三菱自動車は6月10日、米国およびカナダで、日産自動車からOEM供給を受ける新型EV『エクリプス スポーツバック』を2026年後半に販売開始すると発表した。日産『リーフ』新型のOEMだ。

【画像】三菱『エクリプス スポーツバック』

同車はスポーティなデザインと環境性能を両立した電動サブコンパクトSUVとして位置づけられる。日常利用からレジャーまで幅広い用途に対応する実用性を目指すという。

エクステリアでは、フロントおよびリヤバンパー、フロントグリル、ヘッドライト、リヤコンビランプ、リヤゲート、サイドのDピラーやホイールなどに三菱自動車独自の変更を加え、個性を表現した。

三菱はアライアンスパートナーの日産との協業として、北米市場での新型ピックアップ協業プロジェクトや、日本市場での軽自動車の共同プロジェクトに加え、日産の北米向け『ローグ プラグインハイブリッド』、オセアニア向け『ナバラ』、フィリピン向け『リヴィナ』へのOEM供給、さらに三菱のフィリピン向け『ヴァーサ バン』のOEM調達など、双方向での商品補完を進めている。

今回の『エクリプス スポーツバック』のOEM供給も、その一環として実現した。三菱は今後もパートナーシップを通じて商品ラインアップの拡充や収益力向上に取り組む。

《森脇稔》

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