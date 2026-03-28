約1000台の痛車が集合！「お台場痛車天国2026 SPRING」3月29日開催

痛車天国プロジェクト事務局は3月29日、東京臨海都心において痛車の祭典「Yupiteru presents お台場痛車天国2026 SPRING」を開催する。今回は、全国から約1000台の痛車が展示される。バイクや自転車も含まれる大規模な展示となる予定だ。

【画像】15枚、お台場痛車天国（過去開催時）

注目のコンテンツとして、人気コスプレイヤーと痛車のフォトセッションを初開催。コスプレ好きなキャラクターの痛車を見つけてコラボ撮影ができる企画で、参加は当日受け付ける。会場内に更衣スペースとクロークが用意される。

メインステージでは、手切りカッティング選手権やアワード表彰式、綱引き、スペシャルLIVEなど痛車に関する多彩なコンテンツが展開される。サブステージのアイドルステージでは、18組のアイドルがパフォーマンスを繰り広げる。

企業ブースには、特別協賛のユピテルによる公式痛車展示と物販をはじめ、痛車制作ショップやホイール、ケミカルなどのカーアイテムが多数出展する。動画クリエイター「独ヲタ アッキー」による公式グッズ販売も行なわれる予定。

開催時間は9時30分から16時まで。入場料は当日券1800円、前売券1500円。会場はお台場野外特設会場（青海臨時駐車場）。