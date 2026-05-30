筑波サーキットで学生採用走行会「ドラリク」、7月2日開催…アップガレージグループ

アップガレージグループは、学生限定の採用走行会「ドラリク」を7月2日（木）に筑波サーキット コース1000（茨城県）で開催する。

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「ドラリク」は2024年3月に始まり、今回で第12回目となる。参加学生には「一次面接免除」特典を導入し、内定まで最短1週間のスピード選考ルートを用意する。

同社は、ブランドスローガン「Good Mobility, Happy Life」のもと、若い世代に自動車の魅力やモータースポーツの楽しさを伝え、業界で働く未来を描ける機会をつくることを目的にしている。

また、学生モータースポーツ支援の協賛を通じて「費用面のハードルが高く挑戦しづらい」という声があったことから、学生が無料でサーキット走行を体験できる場を設ける。モータースポーツを愛する若者と企業が直接つながる新しい就職活動の形を目指すとしている。

今回の特徴として、会社説明会や業務体験を行いながら進める「楽しみながらスピード選考」を掲げる。さらに、走行料は無料で、社員ドライバーによる同乗・逆同乗レッスンも実施する。車両を持っていない学生でも、同乗体験や業務体験で参加可能としている。

開催概要は、対象が大学生・大学院生・専門学校生（全学年）、参加費は無料（事前申込制）。内容はフリー走行、同乗・逆同乗ドライビングレッスン、会社説明会、業務体験会など。応募締切は2026年6月21日（日）で、参加可否は6月24日（水）までに連絡する。

アップガレージグループは1999年創業のカー＆バイク用品リユース専門店「アップガレージ」を中心に事業を展開している。