ホーム モーターサイクル エンタメ・イベント 記事

カワサキ「Ninja Team Green Cup 2026」、筑波サーキットで初開催へ…耐久レースも新設

『Ninja ZX-25R』専用レース「Ninja Team Green Cup」
  • 『Ninja ZX-25R』専用レース「Ninja Team Green Cup」
  • 『Ninja ZX-25R』専用レース「Ninja Team Green Cup」
  • 『Ninja ZX-25R』専用レース「Ninja Team Green Cup」
  • 「Ninja Team Green Cup」レディースクラス
  • 「Ninja Team Green Cup」レディースクラス
  • KAZE Let’s Ride オンロード
  • KAZE Let’s Ride オンロード

カワサキモータースジャパンは、『Ninja ZX-25R』専用レース「2026 Ninja Team Green Cup」の開催スケジュールを発表。2026年シーズンは全6戦を予定している。

【画像】『Ninja ZX-25R』専用レース「Ninja Team Green Cup」

Ninja Team Green Cupは、Ninja ZX-25Rだけで行われるワンメイクレース。独自のレギュレーションにより、公道走行に近い状態で手軽にレース参戦ができ、自走での参加も可能だ。レース未経験者でもサーキットならではの解放感、疾走感あふれる走行を楽しみながら、モーターサイクルの魅力を体感できるイベントとなっている。

2026年シーズンは全6戦を予定。3月22日の岡山国際サーキットを皮切りに、5月10日オートポリス、6月21日筑波サーキット、9月5日SPA直入、10月31日モビリティリゾートもてぎ、11月28日鈴鹿サーキットで開催される。

『Ninja ZX-25R』専用レース「Ninja Team Green Cup」『Ninja ZX-25R』専用レース「Ninja Team Green Cup」

今シーズンの主な変更点として、耐久レースの新設が挙げられる。「一人で参加するのが不安」「まずはお試しで参加してみたい」という声に応えるため、Ninja Team Green Cup経験者と一緒に参加できる耐久レースを新設した。仲間とチームを組んで挑戦する耐久レースは、モータースポーツならではの楽しさや感動を仲間と共有できる特別な体験となる。耐久レースは10月31日のモビリティリゾートもてぎで開催予定で、詳細は2月下旬頃に発表される。

また、2026年シーズンは新たな開催会場として筑波サーキットが加わる。筑波サーキットは茨城県下妻市に位置する、関東を代表するサーキットだ。以前から筑波サーキットでの開催を望む声が多く寄せられており、この度開催が実現した。

開催クラスは3つを用意。クラス1は初心者やレース経験が少ない方向け、クラス2はクラス1で優勝経験のある方や、過去に全日本選手権や承認選手権に出場経験のある方が対象となる。また、女性ライダー限定のレディースクラスをSPA直入で開催。モータースポーツの世界へ挑戦する女性ライダーを応援する。

「Ninja Team Green Cup」レディースクラス「Ninja Team Green Cup」レディースクラス

なお、9月5日のSPA直入ではクラス2の開催はない。

サーキット入門イベント「KAZE Let's Ride オンロード」も同時開催。サーキット走行を始めるためのライディングレッスンとサーキット体験走行を1日で楽しめる、サーキット初心者・未経験者向けのイベントだ。さらにNinja Team Green Cupへの出場を検討している方のためのお悩み相談会も実施。Ninja Team Green Cupに興味があるが、何から始めたら良いかわからない方や、出場のための車両準備や規則を詳しく知りたい方におすすめとなっている。

KAZE Let’s Ride オンロードKAZE Let’s Ride オンロード
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カワサキモータース

筑波サーキット

★イベント開催予定

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES