普通充電器で9.6kWの高出力、筑波サーキットで運用開始…ミライズエネチェンジ

ミライズエネチェンジは、普通充電における新たな選択肢として、最大9.6kW出力の充電器の設置を適した場所から段階的に開始すると発表した。

【画像全3枚】

最初の設置先として、活用頻度が高い筑波サーキット(茨城県下妻市)に9.6kW出力の普通充電器を2口設置し、運用を開始した。

日本国内における普通充電は、これまで長らく3kW出力が主流だった。EV充電エネチェンジでは、目的地充電において3kW出力では滞在時間内に十分な充電量を確保できないという利用者の課題に向き合い、3kW比で充電時間を短縮できる6kW出力の普通充電器を「倍速充電」として展開してきた。

その結果、現在新たに設置される普通充電器においては、3kW出力から6kW出力に主流が変わり、普通充電の利便性は大きく向上している。

具体的な数値として、2022年6月時点では目的地充電用途で設置されている普通充電器における6kW出力の割合は0.03%にとどまっていたが、2026年1月時点では稼働している普通充電器(計3万7201口)の約65%が6kWとなっており、普通充電における6kW出力の割合はこの数年で著しく増加している。

6kW出力の普通充電器が普及する一方で、EVの車両性能も進化を続けており、より大容量のバッテリーを搭載したEVが増えている。滞在時間が限られる商業施設や観光地、宿泊施設などでは、利用条件や車両特性によっては、普通充電においても、より多くの電力量を確保したいというニーズが高まっている。

こうした変化を踏まえ、ミライズエネチェンジでは6kW出力を基本としながらも、普通充電の枠内で利用者のニーズにさらに応え、より一層の利便性の向上を目指すべく新たな選択肢として、より高出力な9.6kW出力の普通充電器の設置を開始した。

9.6kW出力は、現時点ではすべてのEVにおいて対応しているものではないが、輸入車を中心とした一部のEV車種では、すでに対応していることから、これからの車両性能の多様化に対応する普通充電インフラとしての役割が期待される。

ミライズエネチェンジでは、9.6kW出力を新たな標準として一律に展開するのではなく、施設特性や利用条件等の高出力への需要を踏まえながら、適した場所から段階的に導入していく方針だ。

ミライズエネチェンジは脱炭素社会実現のため、2021年11月よりEV充電サービスを提供している。「EV充電エネチェンジ」は、全国のマンション、商業施設、宿泊施設、オフィスに設置された3kW/6kW/9.6kWの普通充電器を利用できるEV充電サービスで、既存充電器の入れ替え対応も可能だ。設置費用は月額費用が0円のプランを提供しており、普通充電器の設置口数No.1となっている。

ダウンロード数No.1の無料アプリは、充電器の空き状況確認のほか、充電と決済が簡単に行える。「EV充電エネチェンジ」はもとより他社の充電スポット検索もでき、車両登録をいただくことで充電料金とガソリン代の差額表示や最適な充電計画の提示も可能だ。

ミライズエネチェンジは、中部電力ミライズとENECHANGEによる合弁会社として、2025年1月24日に設立、同年3月10日より事業を開始した。