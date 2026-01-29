EV充電インフラを集合住宅で整備へ、ミライズエネチェンジと高松エステートが提携

ミライズエネチェンジと高松エステートは、集合住宅へのEV充電サービス「EV充電エネチェンジ」の設置拡大に向けた提携を行うことに合意したと発表した。

この提携により、集合住宅におけるEV充電インフラの迅速な整備と利便性の向上を通じて、物件の価値向上、EV利用の拡大および脱炭素社会の実現を目指す。

脱炭素社会やカーボンニュートラルの実現に向けて、電気自動車の普及が急速に進んでいる。一方で、住環境における充電インフラの整備は依然として十分とは言えず、多くの人がEV導入に踏み切れない要因となっている。

今回の提携により、高松エステートが管理するマンションにおいて、ミライズエネチェンジのEV充電サービス「EV充電エネチェンジ」の導入・設置を進める。これにより、入居者は自宅の敷地内でEVを手軽に充電できるようになり、安心してEVを利用できる環境が整う。

また、高松エステートの広いネットワークを活かして、オーナーに最適な導入プランを提案することで、EVユーザーの利便性向上および集合住宅におけるEV利用の普及促進に貢献する。

ミライズエネチェンジは脱炭素社会実現のため、2021年11月よりEV充電サービスを提供している。「EV充電エネチェンジ」は、全国のマンション、商業施設、宿泊施設、オフィスに設置された3kW、6kW、9.6kWの普通充電器を利用できるEV充電サービスで、既存充電器の入れ替え対応も可能だ。設置費用は月額費用が0円のプランを提供しており、普通充電器の設置口数No.1となっている。

ダウンロード数No.1の無料アプリは、充電器の空き状況確認のほか、充電と決済が簡単に行える。「EV充電エネチェンジ」はもとより他社の充電スポット検索もでき、車両登録をすることで充電料金とガソリン代の差額表示や最適な充電計画の提示も可能だ。

ミライズエネチェンジは、中部電力ミライズ株式会社とENECHANGE株式会社による合弁会社として2025年1月24日に設立、同年3月10日より事業を開始した。