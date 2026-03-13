テラチャージ、愛知県東海市のバロー上野台店に50kW急速充電器設置…スーパーでのEV充電環境を拡充

テラチャージは、バローホールディングスのスーパーマーケットバロー上野台店（愛知県東海市）に50kW出力の急速充電器1口を設置し、サービスを開始した。

【画像全2枚】

経済産業省は2030年までにEV充電器を30万口設置する目標を掲げており、全国で利便性の高い充電環境の整備が求められている。現在、国内では約6万8000口の充電器が設置されている。

バローホールディングスは、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進しており、今回の導入は多様な業態におけるEV充電インフラ整備の一環となる。

テラチャージのサービスは、施設の初期・維持・運用費用が無料であることに加え、日本製ハードウェアの採用により部品欠品リスクが少なく、24時間365日対応のコールセンターや決済・管理機能も完備されている。

バロー上野台店は愛知県東海市富木島町東山田7-53に所在し、利用料金は1分あたり44円(税込)。スマートフォンでQRコードを読み取り、アプリ不要で利用可能(ゲストモード対応)となっている。

テラチャージは今後、商業施設・ホテル・観光地など多様な生活動線上でのEV充電インフラ整備を加速する。特にスーパーマーケットなど日常的に車が利用される場所での整備を重点領域とし、食品スーパーをはじめ、ドラッグストア、ホームセンターなど地域住民の生活動線上にある各業態の特性に応じたEV充電の活用・展開を検討している。また、地域の事業者・自治体・パートナー企業との連携を強化し、持続可能なモビリティ社会の実現に向けてインフラの最適化と価値創造に取り組んでいく。