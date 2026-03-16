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ジョーシン6店舗にEV急速充電器を設置、関西エリアで充電網拡大…テラチャージ

施設外観のイメージ
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  • ジョーシン和歌山店の設置充電器画像
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EV向け充電サービス「テラチャージ」を展開するTerra Chargeは、上新電機が運営する家電量販店「ジョーシン」の大阪府、和歌山県、滋賀県、京都府にある6店舗に50kW出力のEV用急速充電器を設置し、サービスを開始したと発表した。

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経済産業省は2030年までにEV充電器を30万口設置する目標を掲げており、全国で利便性の高い充電環境の整備が求められている。現在、国内では約6万8000口の充電器が設置されている。

上新電機は持続可能な社会の実現に向けたカーボンニュートラルに関する取り組みを推進しており、これまでも各店舗へのEV充電スタンドの導入を進めてきた。今回、さらなるインフラ整備の拡充を目的に、日本全国でEV充電インフラを展開するテラチャージのサービスを導入した。

設置されたのは、ジョーシン水口店(滋賀県甲賀市)、ジョーシン東大阪店(大阪府東大阪市)、ジョーシン高槻店(大阪府高槻市)、ジョーシン高石店(大阪府高石市)、ジョーシン和歌山店(和歌山県和歌山市)、ジョーシン伏見店(京都府京都市伏見区)の6店舗。各店舗に急速充電器50kW出力が1基1口ずつ設置された。

テラチャージのサービスは、施設の初期・維持・運用費用が無料であることに加え、日本製ハードウェアの採用により部品欠品リスクが少なく、24時間365日対応のコールセンターや決済・管理機能も完備されている。

また、EV充電アプリ「テラチャージ」をiOS版・Android版ともにリニューアルし、より直感的で使いやすいデザインと操作性を実現した。スマートフォンでQRコードを読み取り、アプリ不要で利用可能なゲストモードにも対応している。

テラチャージは今後も、商業施設・ホテル・観光地など、多様な生活動線上でのEV充電インフラ整備を加速する。上新電機との連携においては、2025年度においても複数の施設へ急速充電器を整備し、3年間で累計100店舗程度の展開を目指す。日常的に利用される商業施設での整備を重点領域とし、利用者にとって最も使いやすい充電環境の構築を進め、持続可能なモビリティ社会の実現に取り組む。

《森脇稔》

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