EV充電クーポン「Terra Charge」、大阪府で2026年度限定…GWに向けて開始

Terra Chargeが展開するEV向け充電サービス「Terra Charge（テラチャージ）」は、大阪府内の公共施設・公園等に設置されたEV充電設備で、地域経済の活性化とEV普及促進を目的とした「地域充電クーポン」活用施策を令和8（2026）年度限定で実施する。

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本施策は、単なる料金割引にとどまらず、EV充電器を施設への集客・回遊を促す「装置」として活用し、公共施設や公園の利用促進と地域経済の活性化に寄与することを狙う。大阪府の脱炭素への取り組みを対外的に発信し、認知を高めることも目的としている。

クーポンの利用方法は「TerraChargeアプリ」をダウンロードし、個人ユーザーが対象となる。利用回数は1名につき急速・普通各1回のみで、各施設は上限に達し次第終了となる。

割引は充電器の種類に応じて適用される。普通充電（6kW）は1回あたり250円割引（クーポンコード：B3MX2）。急速充電（120kW）は1回あたり500円割引（クーポンコード：HR6V4）

対象施設は計8施設だ。

いきいきパークみさき（大阪府泉南郡岬町多奈川東畑）は普通（6kW）4基。

大阪府民の森ほりご園地（大阪府泉南市信達葛畑207番地）は普通（6kW）4基。大泉緑地（大阪府堺市北区金岡町128）は普通（6kW）4基。富田林保健所（大阪府富田林市寿町3-1-35）は急速（120kW）1基。障がい者交流促進センター（ファインプラザ大阪）（大阪府堺市南区城山台5-1-2）は急速（120kW）1基。府営石川河川公園（大阪府羽曳野市駒ヶ谷140）は急速（120kW）1基。槇尾こもれびの森（大阪府和泉市仏並町）は急速（120kW）1基。大阪府立農業公園（大阪府貝塚市馬場3081）は急速（120kW）1基、だ。

Terra Chargeは、充電インフラについて「設置するだけでなく、多くの方に利用されて初めて価値が発揮される」としている。ゴールデンウィークの移動機会増加を見据え、期間限定のクーポン施策で充電サービスの体験を促す、としている。