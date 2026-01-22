ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

学生限定採用走行会「ドラリク」、アップガレージグループが2か所で連続開催へ

学生限定採用走行会「ドラリク」
  • 学生限定採用走行会「ドラリク」
  • アップガレージ店舗

アップガレージグループは、学生限定の採用走行会「ドラリク」を2月20日に茂原ツインサーキット（千葉県）、3月19日に筑波サーキットのコース1000（茨城県）で開催すると発表した。

【画像全2枚】

このイベントは2024年3月の開始以来、過去8回で延べ109名の学生が参加した。これまで約3か月に1回のペースで行われてきたが、多くの参加希望に応え2か月連続の開催となった。アップガレージグループは今後もより多くの学生に機会を提供していくという。

「ドラリク」は、同社のブランドスローガン「Good Mobility, Happy Life」のもと、自動車やモータースポーツの魅力を若い世代に伝え、自動車関連業界への就職機会を創出することを目的としている。大学自動車部への協賛の中で「走行費用が高く挑戦しにくい」という意見を踏まえ、学生が無料でサーキット走行を体験できる場を設けた。

イベントでは、走行料無料で自身の愛車でサーキットを走れるほか、社員ドライバーによる同乗・逆同乗の運転レッスンも実施する。車を持たない学生も同乗体験や業務体験を通じて参加可能で、会社説明会も行い企業の社風を知る機会も提供する。

参加対象は大学生、大学院生、専門学校生全学年で、参加費は無料。事前申込制で2月8日締め切り。開催地は千葉県茂原市の茂原ツインサーキットと茨城県下妻市の筑波サーキットのコース1000だ。

アップガレージグループは1999年に創業のカー＆バイク用品リユース専門店「アップガレージ」を中心に、全国250店舗以上を展開。2024年には米国カリフォルニア州に初の店舗も出店し、グローバル展開を推進している。今回の採用走行会はモビリティ業界の未来を担う人材育成の取り組みだ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アップガレージ

筑波サーキット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES