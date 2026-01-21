アップガレージ、千葉松戸にバイク用品専門店「ライダース」新設へ…2月6日オープン

アップガレージグループは、全国展開するカー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ」の新展開として、2月6日に千葉県松戸市の「アップガレージ千葉松戸店」にフランチャイズ店「アップガレージライダース千葉松戸店」を併設してオープンすると発表した。

松戸市は都心へのアクセスが良好で自然と住宅街が調和したベッドタウンである。幹線道路も整備されており、日常の通勤や通学、週末のツーリングまで幅広くバイクが利用される地域だ。

この併設により、自動車用品を扱う従来の店舗に加え、バイク用品を専門に扱う「ライダース」店舗も地域住民に利用されやすくなる。アップガレージグループは4輪・2輪両方のモビリティライフをトータルで支援する、としている。

「アップガレージライダース千葉松戸店」の住所は千葉県松戸市五香2-17-1で、営業時間は10時から20時まで。年末年始を除き年中無休で駐車場は15台分を備える。

アップガレージグループは1999年創業のカー＆バイク用品のリユース専門事業を中心に新品タイヤの販売なども展開し、全国に250店舗以上の店舗網を持つ。2022年には自転車のリユース事業「アップガレージサイクルズ」を開始し、2024年4月にはアメリカ・カリフォルニアに海外1号店を出店した。