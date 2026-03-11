ホーム モーターサイクル 新型車 記事

プロト、東京・名古屋モーターサイクルショー2026に出展…最新カスタムや電動スクーター展示へ

プロト カスタマイズモデル CB1000F ボルドール2レプリカ
  • プロト カスタマイズモデル CB1000F ボルドール2レプリカ
  • プロトのブースイメージ
  • ブレンボ正規代理店として今年も最新モデルの展示を予定（画像は2025年）
  • 今年もアクラポビッチマフラー装着のヤマハMotoGP車両の展示を予定（画像は2025年）
  • エフェックス ローダウンキットの装着体験（画像は2025年）
  • オートバイ専用ナビゲーション「ビーライン」の10thアニバーサリーモデル
  • エンジョイカスタムイメージ
  • Morbidelli（モルビデリ）とBENDA（ベンダ）

プロトは、3月27日に開幕する「第53回 東京モーターサイクルショー2026」と、4月10日に開幕する「第5回 名古屋モーターサイクルショー2026」に出展すると発表した。

【画像】プロトのモーターサイクルショー出展イメージ

プロトブースでは、人気カテゴリーの「カスタムヘリテイジ」「スポーツ/レーシング」「ブリティッシュクラシック」「アドベンチャーツーリング」「ポジション改善」などを、新型車両・人気車両にカスタムを施してエリア別に展示する。

「スポーツ/レーシング」エリアでは、アクラポビッチ装着のMotoGP車両の展示をはじめ、最新モデルのブレンボを展示予定だ。「ブリティッシュクラシック」では、人気のトライアンフカスタム「モートーン」でカスタマイズされたスクランブラーカスタムを展示する。

今年もアクラポビッチマフラー装着のヤマハMotoGP車両の展示を予定（画像は2025年）今年もアクラポビッチマフラー装着のヤマハMotoGP車両の展示を予定（画像は2025年）

また、今年10周年を迎えた人気カーボンヘルメットブランド「ゴッドブリンク」を展示。ニューモデルを含む全ラインアップを展示予定だ。

「ポジション改善」エリアでは「足つきで乗りたいバイクを諦めない」をテーマに、新型・現行車両を中心に、これからバイクに乗るエントリー・未来のオートバイユーザーに向けて、足つき性やポジションの改善を図るプロトオリジナルブランドEFFEX（エフェックス）による、その効果を体感できるような仕掛けを施した車両展示を行う。

モートーン、アクラポビッチ、イオミックグリップをはじめ、各ブランドで商品販売も予定。中でも今年10周年を迎えたオートバイ専用ナビゲーション「ビーライン」の10thアニバーサリーモデル（ブラック限定100個）をプロトブース内で1日20個限定で販売する。

オートバイ専用ナビゲーション「ビーライン」の10thアニバーサリーモデルオートバイ専用ナビゲーション「ビーライン」の10thアニバーサリーモデル

プロトオリジナルの電動スクーター「PEVシリーズ」を展示。パーソナルユース向けの『PEV600』に加え、事業者向け車両として発売予定の「PEV Proシリーズ」を展示する。

古き良き時代のモーターサイクルが持つ魅力を再定義する再生プロジェクト「ZDCシリーズ」では、90年代のエボリューションハーレーをベースに製作する「Type BOBBER」「Type FRISCO」のラインアップに新たに加わる「ツインカム88」をベースに製作するモデルを展示する。

今回のプロトブース最大のトピックとして、新たに取り扱いを開始する車両メーカー、イタリア老舗ブランドのアイデンティティを受け継ぎ誕生したMorbidelli（モルビデリ）と新進気鋭のハイテク企業が手掛けるクルーザーBENDA（ベンダ）を初披露する。

Morbidelli（モルビデリ）とBENDA（ベンダ）Morbidelli（モルビデリ）とBENDA（ベンダ）

名古屋モーターサイクルショーには、「エンジョイカスタム」と題してカスタム車ゾーンに話題のホンダ『CB1000F』を各カスタムブランドから展示予定。また昨年に続き「プロトカスタムストリート」コーナーを実施し、人気のカスタムブランドが出展予定だ。

「第53回 東京モーターサイクルショー2026」は3月27日から29日まで東京ビッグサイトで開催、「第5回 名古屋モーターサイクルショー2026」は4月10日から12日まで愛知スカイエキスポで開催。

プロトのブースイメージプロトのブースイメージ
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

プロト

東京モーターサイクルショー

ブレンボ

トライアンフ

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES