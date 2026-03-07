ホーム モーターサイクル 新型車 記事

ダンロップ、「SPORTMAX」「TRAILMAX」シリーズ展示へ…東京モーターサイクルショー2026

住友ゴム工業は、3月27日から29日まで東京ビッグサイトで開催される「第53回 東京モーターサイクルショー」にダンロップブースを出展すると発表した。

ブースは「THE MAX OF DUNLOP」をテーマに、ダンロップが提供する走る喜びやそれを実現するタイヤの技術力を、製品や展示を通して表現する。

2026年2月に新発売したアドベンチャータイヤ「TRAILMAX MISSION」、そして昨年および一昨年にリリースした「SPORTMAX Q5S」「SPORTMAX Q5A」の性能体感ツールを用意。「SPORTMAX」「TRAILMAX」シリーズのラインアップ展示とともに、二輪タイヤの専門スタッフが来場者のニーズに合わせたタイヤを案内する。

また、DUNLOP Racing Team with YAHAGIから全日本ロードレースJSB1000クラスに参戦する長島哲太選手のトークショーや、新構造のフロントスリックタイヤも展示する。

展示車両は、カワサキ『Ninja H2』（SPORTMAX Q5装着）、トライアンフ『スクランブラー 1200 XE」（TRAILMAX MISSION装着）、ホンダ『CBR1000RR-R』（スリックタイヤ装着）、ハーレーダビッドソン『ロードグライド』を予定している。

《森脇稔》

