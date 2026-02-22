トライアンフ、東京モーターサイクルショーで国内外メーカー最大面積に“ほぼ全て”の最新バイク展示へ

トライアンフモーターサイクルズジャパンは、3月に開催される大阪・東京モーターサイクルショー2026にて、過去最大規模のブースと最新の2026年モデルを展示すると発表した。東京モーターサイクルショー会場では国内外メーカー最大面積に、最新ラインアップ27車種ほぼ全てを展示する。

【画像】トライアンフの最新ラインアップ

2025年10月からモダンクラシックシリーズ、ロードスター、アドベンチャー、400ccモデルなど27車種の新型バイクを発表してきたトライアンフ。今年、特に注目されるのは、ブランドの歴史と革新を象徴するボンネビルシリーズ、新型『トライデント800』の登場と共にアップデートされた3気筒ファミリー、そして日本初披露となる400ccシリーズの最新モデル、『スラクストン400』と『トラッカー400』だ。

トライアンフ スラクストン400

トライアンフ トラッカー400

これらのモデルが織りなす多彩な世界観は、ライダーの「楽しむ」気持ちを大いに刺激するはずだ。全てのライダーにとって魅力ある、トライアンフの最新バイクを実際にその目で見て、触れて、跨がることが可能となる。

また、2026年のトライアンフブースは、「見て・触れて・語って楽しむ」を来場者に提供する、体験のテーマパークとして進化するという。現在、様々な企画を準備しており、詳細が決定次第、随時SNSなどでお知らせするとしている。

トライアンフのブースイメージ