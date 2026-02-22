ホーム モーターサイクル 新型車 記事

トライアンフ、東京モーターサイクルショーで国内外メーカー最大面積に“ほぼ全て”の最新バイク展示へ

トライアンフのモダンクラシックファミリー
  • トライアンフのモダンクラシックファミリー
  • トライアンフのロードスターファミリー
  • トライアンフのアドベンチャー&オフロードファミリー
  • トライアンフのブースイメージ
  • トライアンフ トライデント800
  • トライアンフ スラクストン400
  • トライアンフ トラッカー400
  • トライアンフ ボンネビル T120

トライアンフモーターサイクルズジャパンは、3月に開催される大阪・東京モーターサイクルショー2026にて、過去最大規模のブースと最新の2026年モデルを展示すると発表した。東京モーターサイクルショー会場では国内外メーカー最大面積に、最新ラインアップ27車種ほぼ全てを展示する。

【画像】トライアンフの最新ラインアップ

2025年10月からモダンクラシックシリーズ、ロードスター、アドベンチャー、400ccモデルなど27車種の新型バイクを発表してきたトライアンフ。今年、特に注目されるのは、ブランドの歴史と革新を象徴するボンネビルシリーズ、新型『トライデント800』の登場と共にアップデートされた3気筒ファミリー、そして日本初披露となる400ccシリーズの最新モデル、『スラクストン400』と『トラッカー400』だ。

トライアンフ スラクストン400トライアンフ スラクストン400トライアンフ トラッカー400トライアンフ トラッカー400

これらのモデルが織りなす多彩な世界観は、ライダーの「楽しむ」気持ちを大いに刺激するはずだ。全てのライダーにとって魅力ある、トライアンフの最新バイクを実際にその目で見て、触れて、跨がることが可能となる。

また、2026年のトライアンフブースは、「見て・触れて・語って楽しむ」を来場者に提供する、体験のテーマパークとして進化するという。現在、様々な企画を準備しており、詳細が決定次第、随時SNSなどでお知らせするとしている。

トライアンフのブースイメージトライアンフのブースイメージ
《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トライアンフ

大阪モーターサイクルショー

東京モーターサイクルショー

注目の記事

注目の記事【モーターサイクル】

東京ビッグサイト

インテックス大阪

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES