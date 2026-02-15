西日本最大級『大阪キャンピングカーショー2026』…250台を展示・販売　3月にインテックス大阪で開催

キャンピングカーの総合イベント「大阪キャンピングカーショー2026」が3月14日・15日の2日間、大阪南港のインテックス大阪で開催される。

大阪キャンピングカーショー2026では、トレンドの軽キャンピングカーをはじめ、ミニバンやワゴンピックアップトラックやSUV、ワンボックス型車をベースとしたモデルから、フルコンバージョン、バスコンバージョン、大型のキャンピングトレーラータイプも出展、約250台のキャンピングカー（国産及び輸入車）が展示・販売される。

会場内の展示車両に試乗して車内の広さ、快適さ、機能などを購入前に体験でき、専門的な知識を有する各ブースの販売員に様々な疑問点を質問できる点がイベントの特徴となる。試乗に加えて、最新のキャンピングカー関連用品・パーツの展示即売、関連情報発信コーナーも設けられる。

会場のステージでは、ゲストによるトークショーやパフォーマンス等も予定している。また、景品付きスタンプラリーを実施予定。キッチンカーのグルメも用意されている。

会期は2026年3月14日・15日の10時から17時。会場であるインテックス大阪1、2、3号館へのアクセスは、大阪メトロ中央線コスモスクエア駅から南港ポートタウン線「中ふ頭駅」、または大阪メトロ四つ橋線住之江公園駅から南港ポートタウン線「中ふ頭駅」で下車後、徒歩約5分となる。

入場料は大人(中学生以上)が当日1200円（前売800円）、小学生が当日800円（前売500円）。前売りチケットは各プレイガイドやコンビニで2026年1月以降に発売開始を予定している。

ペット同伴での入場も可能で、ペット入場料として1頭500円、2頭以上1000円が設定される。なお、ペット同伴者の駐車場利用には制限が設けられる場合がある。