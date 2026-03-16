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デュカトベースキャンピングカー、3サイズ乗り比べ試乗会…トイファクトリー岐阜本店で3月20-22日開催

「春のデュカト体感試乗会」
  • 「春のデュカト体感試乗会」
  • 【5.4m】オリジナルデュカトモデル『DA VINCI 5.4』
  • 【6.0m】オリジナルデュカトモデル『DA VINCI 6.0』
  • 【7m級】A.I.M正規輸入キャンピングカー『ETRUSCO T6900SB』
  • デュカトベースキャンピングカー
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キャンピングカーメーカーのトイファクトリーは、3月20日から22日までの3日間、トイファクトリー岐阜本店にて「春のデュカト体感試乗会」を開催する。

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同社は『ハイエース』ベースのキャンピングカー製造台数で国内首位、フィアット『デュカト』ベースのキャンピングカー販売台数でアジアNo.1を誇る。

今回のイベントでは、人気のデュカトベースキャンピングカーを3つのサイズで乗り比べできる特別試乗体験を用意。普段は試乗機会の少ないモデルも含め、実際に運転しながらサイズ感や乗り心地を体感できる。

試乗可能な3サイズは、ハイエーススーパーロングと同等の5.4mクラス、取り回しと居住性を両立した6.0mクラス、圧倒的な室内空間を誇る7mクラス。スタッフが同乗し、運転のポイントや車両サイズの感覚などを丁寧に案内する。

イベント期間中は、店舗展示車の入れ替えに伴い、即納可能な車両や認定中古車も案内。成約した場合、夏休みシーズンに間に合う車両の案内が可能なケースもある。

展示予定車両は、正規輸入キャンピングカーとしてイタリア製ブランドのLAIKA ECOVIP L2009、ドイツ製ブランドのETRUSCO CV 600 DBやWEINSBERG CaraCompact Suite MB 640 MEG EDITIONなど。デュカトベースモデルとしてgioia、VANLIFE、CRAFTPLUS California style package、Origin 5.4、DA VINCI 5.4などを用意する。

試乗コース周辺では、春の訪れとともに桜が咲き始める季節。春の空気を感じながらのドライブで、キャンピングカーのある旅の時間を体感できる。

開催期間は2026年3月20日(金・祝)から3月22日(日)まで。対象店舗はトイファクトリー岐阜本店(岐阜県可児市瀬田800-1)。期間中は大変込み合うため、事前の来店予約を推奨している。

《森脇稔》

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