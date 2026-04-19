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フィアット『デュカト』ベースのフルカスタムキャンピングカー、ドリームドライブが製作開始

大型荷物も積載可能な大容量ストレージスペース。アウトドア用品や長期滞在の荷物にも対応し、高い実用性を確保。
  • 大型荷物も積載可能な大容量ストレージスペース。アウトドア用品や長期滞在の荷物にも対応し、高い実用性を確保。
  • コンパクトながら快適に過ごせるダイネットスペース。作業・食事・リラックスまで対応し、日常使いにも適した設計。
  • 開放感のある車内空間と、暮らしを意識したレイアウト設計。キッチン・収納・動線を一体設計し、車内でもストレスなく過ごせる空間を実現。
  • “あると安心”を実現する、クレサナ製トイレ搭載。コンパクトながら使いやすさを重視し、長期滞在や夜間でもストレスなく利用できる快適性を確保。

カスタムビルドキャンピングカー販売・レンタルのDream Drive（ドリームドライブ）が、フィアット『デュカト』をベースにしたフルカスタムキャンピングカーの製作を本格的に開始した。

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創業7年目を迎える同社は、車中泊やバンライフ、ペットとの旅行、アウトドア用途など多様化する利用者のニーズに応えるため、完全オーダーメイドによる設計・製作サービスを強化する。フィアット・デュカトに加え、トヨタ『ハイエース』や日産『キャラバン』をベースにしたカスタムにも対応する。

フィアット・デュカトは欧州でキャンピングカーのベース車両として広く使われており、ハイルーフ・ロングボディによる広い室内空間と高い設計自由度が特長だ。日本国内でも本格的なキャンピングカーを求める層からの注目が高まっている。

開放感のある車内空間と、暮らしを意識したレイアウト設計。キッチン・収納・動線を一体設計し、車内でもストレスなく過ごせる空間を実現。開放感のある車内空間と、暮らしを意識したレイアウト設計。キッチン・収納・動線を一体設計し、車内でもストレスなく過ごせる空間を実現。

今回公開された参考モデルは「2人で快適に過ごす」をテーマに製作された。約1800mm×約1600mmの横向きクイーンサイズベッドを備え、大人2人がゆったりと就寝できる。ベッド下には高さ約800mmの大容量収納スペースを設け、大型犬用ケージも収納可能な設計とした。

トイレはクレサナ製を採用し、換気窓や収納も備える。キッチンには約60Lの冷蔵庫と給水・排水タンクを分離配置し、電装系には120V仕様の高出力クーラーを搭載した。間接照明やダウンライトによる空間演出も施されており、長期の車中泊にも対応できる居住性を実現している。

カスタム内容はレイアウト設計やインテリアデザイン、サブバッテリー・ソーラー・エアコンなどの電装システム、キッチンや水回り設備、ペット対応仕様まで幅広く対応する。同社は「どのように使うか」「どのように暮らすか」という視点から顧客にヒアリングを行い、生活スタイルに合わせた空間を設計するとしている。

コンパクトながら快適に過ごせるダイネットスペース。作業・食事・リラックスまで対応し、日常使いにも適した設計。コンパクトながら快適に過ごせるダイネットスペース。作業・食事・リラックスまで対応し、日常使いにも適した設計。

アフターサポート面では、日本RV協会（JRVA）への加盟により、全国の加盟店ネットワークを通じた修理・メンテナンス対応が可能な体制を整えた。購入後も全国各地でサポートを受けられる点は、長距離移動が多いキャンピングカーユーザーにとって大きなメリットとなる。

同社はオーストラリアなど海外展開で得たトレンドも設計に反映できるほか、レイアウト・予算・他社比較など、初期段階からの相談も受け付けている。

《ヤマブキデザイン》

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