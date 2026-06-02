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サブスク型洗車場「スプラッシュンゴー」、藤岡大塚店を群馬にオープン…洗い放題で月額980円から

「スプラッシュンゴー」
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  • スプラッシュンゴー 藤岡大塚店

Splash Brothersは、サブスクリプション型洗車場「スプラッシュンゴー」の8店舗目となる「スプラッシュンゴー藤岡大塚店」（群馬県藤岡市）を6月1日にグランドオープンした。

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同店は2026年4月25日からプレオープンを実施し、事前会員登録は約2300名に達した。2026年5月1日から5月31日の洗車利用台数は約1.2万台で、1日平均は約400台だったという。

料金は月額980円（税込）からで、洗い放題型のサービスを提供する。設備は洗車機1台と拭き上げスペース18台分で構成する。

また、全8店舗のアクティブ会員数は2.2万名を突破した。内訳は群馬県内6店舗、栃木県1店舗、鹿児島県1店舗の計8店舗で、1店舗あたりの平均会員数は約2800名規模となっている。

既存店の利用は月間約1万台水準で推移し、会員1人あたりの月間平均利用回数は2.89回、キャンペーン期間を除く半年継続率は94.1％とした。

藤岡大塚店では、パートナー企業が土地・設備を用意し、Splash Brothersが人材採用・教育を含む店舗運営を担う「運営代行方式」を自社初として採用した。自社出店、フランチャイズ、マスターフランチャイズ契約に続く4つ目の展開スキームとして位置付け、地域やパートナーの状況に応じた出店体制の構築を進めるとしている。

同社は国内独占契約の最大60台/時の高性能洗車機を全店共通で導入しており、短時間で多くの車両を処理できる運営モデルを強みとしている。

今後は2027年4月までに群馬県内で6店舗を追加し14店舗体制を目指す。さらに2028年までに全国50店舗体制の構築を目標としている。

《森脇稔》

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