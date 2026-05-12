ペットボトルで給水できるコードレス高圧洗浄機、サンコーが発売　9980円

アイデア家電のサンコーから、コードレスで使えるポータブル高圧洗浄機『コードレス高圧ちょい洗浄機』が新発売。税込み価格は9980円で、サンコー公式オンラインストアおよび各種ECサイトで販売される。

【詳細画像】コードレス高圧ちょい洗浄機

最大の特徴は、手近な2Lペットボトルを水タンクとして利用できる点だ。水道ホースの接続や電源コードの取り回しが不要で、バケツからの給水にも対応している。内蔵リチウムイオンバッテリー（10.8V・4400mAh）はUSB Type-Cで充電でき、約30分の連続稼働が可能だ。

本体は折りたたみ式ハンドルを採用したコンパクト設計で、折りたたみ時のサイズは幅76×奥行200×高さ120mm、本体重量は930gと軽量に仕上げられている。展開時の高さは190mmとなる。

付属の5in1ノズルには、0度・15度・25度・40度・スプレーの5段階の噴射モードが搭載されており、ダイヤルを回すだけで瞬時に切り替えられる。最大吐出圧力は1MPa、最大吐出水量は3.7L/minだ。

さらに泡洗浄用の洗剤ノズル（容量300ml）も標準装備されており、洗車などにも活用できる。本体・収納ケース・USB Type-Cケーブル・ペットボトル用コネクタ・各種チューブ・ジェットノズル・洗剤ノズルなど計8点がセットになっており、全パーツを専用収納ケースにまとめて収納できる。

運転音は約95dBで、充電時間は約5時間。定格使用時間は10分、消費電力は約20Wとなっている。保証期間は購入日より12ヶ月。