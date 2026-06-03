愛車のサウンドシステムの完成度を上げていくという趣味の世界の面白さや奥深さを解説している当連載。現在は「サウンドチューニング」をテーマに据えて展開している。今回は、「サブウーファー」を導入したときの「タイムアライメント」の設定法を説明していく。

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◆「サブウーファー」を自然に鳴らすときには「タイムアライメント」も活用すべき！

さて、クルマのドアに取り付けられているスピーカーでは、口径がさほど大きくないので“超低音（低音よりもさらに低い音）”までをスムーズに再生しきれない。なので低音再生の専用スピーカーであるサブウーファーが使われることが多い。

で、それをナチュラルに鳴らそうとするときには、その音も目の前から聴こえてくるようなサウンドチューニングを施したい。

なおそのような聴こえ方にするためのポイントとなるのは、高音から低音までを一体化させられるか否かだ。そしてそのためには「クロスオーバー」という機能を上手に操る必要がある。

というわけでその設定法を前回までの記事にて解説したのだが、さらにはもう1つタイムアライメントという機能も活用すると、一層完成度を上げられる。

「タイムアライメント」もキマれば、低音も前から聴こえてくる！［イン・カー・リスニング学…チューニング編］

◆クルマの中ではスピーカーがバラバラの場所に付いているので、音がズレて耳に届く…

ではその設定法を紹介していこうと思うのだがその前に、タイムアライメントとは何なのかを説明しておきたい。

これはすなわち、「各スピーカーから放たれる音の到達タイミングを揃えられる機能」だ。で、、このような機能が必要となる理由は以下のとおりだ。クルマの中ではさまざまなスピーカーが別々の場所に取り付けられていて、しかもリスニングポジションが左右のどちらかに片寄ってしまう。ゆえに、各スピーカーから放たれる音がズレてリスナーの耳に入ってくる。このような状態は、ステレオ再生を楽しむ上では弊害となる。

しかしタイムアライメントを使うと、近くにあるスピーカーの発音タイミングを遅らせられるので、音の到達タイミングのズレを揃えられる、というわけだ。

で、サブウーファーを導入する場合、これをシート下に取り付けるにしてもトランクに取り付けるにしても、「フロントスピーカー」との距離差が生じてしまうので音の到達タイミングが少なからずズレる。結果、音がダブって聴こえてしまうのでサウンドの一体感が出にくくなる。

「タイムアライメント」もキマれば、低音も前から聴こえてくる！［イン・カー・リスニング学…チューニング編］

◆低音が通過する全行程の距離を測定するのが上手な設定のコツ！

ではその設定法を説明していこう。まずは、リスナーからフロントスピーカーとサブウーファー、それぞれまでの距離を測る。

なお、「ドアスピーカー」からリスナーの耳までは直線距離を測れば良いのだが、サブウーファーからリスナーまでの距離は低音の通る全ルートの距離を正確に測る必要がある。

というのも、低音は障害物を回り込んで進む性質があるので、もしもクルマが2ボックスでサブウーファーがラゲッジスペースの床にある場合、そこから放たれる音はまずは上に向かって進み、リアシートの背もたれを乗り越えてからドライバーに向かっくる。その通り道の全行程の距離を測るのだ。

そうしたら、各測定値を「タイムアライメント」の設定画面にて入力する。これにて仮設定を完了できる。

この続きは、次回の記事にて説明する。お読み逃しのなきように。