レポートタイトル
自動車パワートレインの現実解（米・欧・中・日・印）
～BEV踊り場におけるPHEV・合成燃料の再評価～
調査概要
本レポートでは、米国・欧州・日本・中国・インドを対象に、BEV、PHEV、EREV、HEV、ICE、e-fuel／合成燃料の現実的な役割を整理した。BEV市場の一時的な減速を単なる需要後退とは見ず、価格、TCO、充電利便性、航続距離、残価不安、政策支援、地域別規制といった要因から、パワートレイン選択が再編される局面として捉える。特に、PHEV、EREV、HEV、合成燃料が、どの地域・どの用途・どのプレイヤーにとって現実解となり得るのかを、需要構造、競争環境、サプライヤー戦略、投資配分の観点から解説する。地域別市場データ、主要プレイヤーの戦略比較、競争環境、成長要因・阻害要因、戦略示唆までを体系的に整理しており、電動化の次の局面を読み解き、自社の事業・技術・提携戦略を検討するうえで、ぜひ活用いただきたい内容である。
目次
■調査概要
・調査概要
・調査方法
■調査結果詳細
・エグゼクティブサマリ
■調査結果詳細
・対象市場の定義と分析スコープ
・市場規模・地域別成熟度
・需要構造とKBF
・e-fuel/合成燃料の現実的位置づけ
・競争環境
・市場成長要因・阻害要因
・戦略示唆
調査結果サマリー
■エグゼクティブサマリー【調査レポート】自動車パワートレインの現実解（米・欧・中・日・印）～BEV踊り場におけるPHEV・合成燃料の再評価～【調査レポート】自動車パワートレインの現実解（米・欧・中・日・印）～BEV踊り場におけるPHEV・合成燃料の再評価～
■対象【調査レポート】自動車パワートレインの現実解（米・欧・中・日・印）～BEV踊り場におけるPHEV・合成燃料の再評価～
■市場規模・地域別熟成度【調査レポート】自動車パワートレインの現実解（米・欧・中・日・印）～BEV踊り場におけるPHEV・合成燃料の再評価～
■競争環境（主要OEM・サプライヤー）【調査レポート】自動車パワートレインの現実解（米・欧・中・日・印）～BEV踊り場におけるPHEV・合成燃料の再評価～【調査レポート】自動車パワートレインの現実解（米・欧・中・日・印）～BEV踊り場におけるPHEV・合成燃料の再評価～
発刊日
2026年5月7日
ページ数
PDFファイルA4全41ページ
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