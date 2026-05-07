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【調査レポート】自動車パワートレインの現実解（米・欧・中・日・印）～BEV踊り場におけるPHEV・合成燃料の再評価～

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レポートタイトル

自動車パワートレインの現実解（米・欧・中・日・印）
～BEV踊り場におけるPHEV・合成燃料の再評価～

【画像全7枚】

調査概要

本レポートでは、米国・欧州・日本・中国・インドを対象に、BEV、PHEV、EREV、HEV、ICE、e-fuel／合成燃料の現実的な役割を整理した。BEV市場の一時的な減速を単なる需要後退とは見ず、価格、TCO、充電利便性、航続距離、残価不安、政策支援、地域別規制といった要因から、パワートレイン選択が再編される局面として捉える。特に、PHEV、EREV、HEV、合成燃料が、どの地域・どの用途・どのプレイヤーにとって現実解となり得るのかを、需要構造、競争環境、サプライヤー戦略、投資配分の観点から解説する。地域別市場データ、主要プレイヤーの戦略比較、競争環境、成長要因・阻害要因、戦略示唆までを体系的に整理しており、電動化の次の局面を読み解き、自社の事業・技術・提携戦略を検討するうえで、ぜひ活用いただきたい内容である。

目次

■調査概要
・調査概要
・調査方法
調査結果詳細
・エグゼクティブサマリ
調査結果詳細
・対象市場の定義と分析スコープ
・市場規模・地域別成熟度
・需要構造とKBF
・e-fuel/合成燃料の現実的位置づけ
・競争環境
・市場成長要因・阻害要因
・戦略示唆

調査結果サマリー

■エグゼクティブサマリー

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■対象

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■市場規模・地域別熟成度

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■競争環境（主要OEM・サプライヤー）

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発刊日

2026年5月7日

ページ数

PDFファイルA4全41ページ

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《レスポンス編集部》

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