レポートタイトル

「SDV2.0」AIDVの実像

～先読み型AIエージェントが変える車内UX・収益構造・競争構造～

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調査概要

ソフトウェア定義車両（SDV）は、OTAによって機能を追加・更新する段階から、生成AIを介してユーザーの状況、移動目的、車両状態、外部サービスを統合する次の段階へ入りつつあります。CES2026でも各OEM・テック企業が車載AIエージェントを一斉に発表し、NVIDIAは車両を「AI定義マシン」と位置づけました。車はもはや単にコマンドへ反応するのではなく、ユーザーの意図を先読みし、目的地設定から駐車場予約・決済までを自律的に「完遂」する執事へと進化しています。電動化が踊り場を迎える一方で、この潮流は自動車産業の価値の源泉そのものを、機械（ハードウェア）からソフトウェア、そしてAIエージェントへと作り替えつつあります。



【本レポートで分かること】

SDVからAIDVへの構造転換を「市場規模・成長要因・ユーザーUX・技術スタック・ビジネスモデル・競争構造・規制」の10軸で総合分析しています。SDV/AIDV市場規模の推移、1台あたりソフト価値の増加、機能課金・音声コマースという新収益、そして「LLMはHMI層／古典MLは安全制御」という技術的な安全分離の一般的な考え方について調査・整理。さらに、価値の上流（SoC・AI基盤・クラウド）がテック系プレイヤーに集中する競争構造と、EU AI Act／UNECE WP.29が普及を律速する規制環境を整理し、勝ち筋となるKSFと考えられる打ち手まで踏み込んでいます。

OEM・サプライヤー（Tier1）・半導体/クラウドなど、モビリティ業界関係者の方向けに、新規参入や提携戦略の検討、社内勉強会の土台、投資仮説の検証などの一助になるように作成しています。「AIエージェントが移動体験と収益構造をどう変えるか」について関心のある方は是非ご一読ください。

目次

■調査概要

■調査方法

■エグゼクティブサマリー

■対象市場の定義と分析スコープ

■市場全体像・市場規模推移

■市場ドライバー・リスク

■ユーザーKBF

■ビジネスモデルの変化

■技術スタック・アーキテクチャ

■主要プレイヤー分析（Tesla、BYD、Geely、Leapmotor、Mercedes-Benz、BMW、Stellantis、Sony Honda Mobility、BYD、NVIDIA、Qualcomm、Google、Amazon、Microsoft、HERE/TomTom、Cerence、SoundHound、Bosch、HERE、TomTom、KPIT、KPIT）

■競争構造・バリューチェーン再編

■KSF・戦略示唆

■規制・安全・倫理



調査結果サマリー

■エグゼクティブサマリー

【調査レポート】「SDV2.0」AIDVの実像～先読み型AIエージェントが変える車内UX・収益構造・競争構造～

【調査レポート】「SDV2.0」AIDVの実像～先読み型AIエージェントが変える車内UX・収益構造・競争構造～

■市場

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■主要プレーヤー

【調査レポート】「SDV2.0」AIDVの実像～先読み型AIエージェントが変える車内UX・収益構造・競争構造～

発刊日

2026年7月1日

ページ数

PDFファイルA4全48ページ

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