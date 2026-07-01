ホーム プレミアム ビジネス 記事

【調査レポート】「SDV2.0」AIDVの実像～先読み型AIエージェントが変える車内UX・収益構造・競争構造～

【調査レポート】「SDV2.0」AIDVの実像～先読み型AIエージェントが変える車内UX・収益構造・競争構造～
  • 【調査レポート】「SDV2.0」AIDVの実像～先読み型AIエージェントが変える車内UX・収益構造・競争構造～
  • 【調査レポート】「SDV2.0」AIDVの実像～先読み型AIエージェントが変える車内UX・収益構造・競争構造～
  • 【調査レポート】「SDV2.0」AIDVの実像～先読み型AIエージェントが変える車内UX・収益構造・競争構造～
  • 【調査レポート】「SDV2.0」AIDVの実像～先読み型AIエージェントが変える車内UX・収益構造・競争構造～
  • 【調査レポート】「SDV2.0」AIDVの実像～先読み型AIエージェントが変える車内UX・収益構造・競争構造～

レポートタイトル

「SDV2.0」AIDVの実像
～先読み型AIエージェントが変える車内UX・収益構造・競争構造～

【画像全5枚】

調査概要

ソフトウェア定義車両（SDV）は、OTAによって機能を追加・更新する段階から、生成AIを介してユーザーの状況、移動目的、車両状態、外部サービスを統合する次の段階へ入りつつあります。CES2026でも各OEM・テック企業が車載AIエージェントを一斉に発表し、NVIDIAは車両を「AI定義マシン」と位置づけました。車はもはや単にコマンドへ反応するのではなく、ユーザーの意図を先読みし、目的地設定から駐車場予約・決済までを自律的に「完遂」する執事へと進化しています。電動化が踊り場を迎える一方で、この潮流は自動車産業の価値の源泉そのものを、機械（ハードウェア）からソフトウェア、そしてAIエージェントへと作り替えつつあります。

【本レポートで分かること】
SDVからAIDVへの構造転換を「市場規模・成長要因・ユーザーUX・技術スタック・ビジネスモデル・競争構造・規制」の10軸で総合分析しています。SDV/AIDV市場規模の推移、1台あたりソフト価値の増加、機能課金・音声コマースという新収益、そして「LLMはHMI層／古典MLは安全制御」という技術的な安全分離の一般的な考え方について調査・整理。さらに、価値の上流（SoC・AI基盤・クラウド）がテック系プレイヤーに集中する競争構造と、EU AI Act／UNECE WP.29が普及を律速する規制環境を整理し、勝ち筋となるKSFと考えられる打ち手まで踏み込んでいます。
OEM・サプライヤー（Tier1）・半導体/クラウドなど、モビリティ業界関係者の方向けに、新規参入や提携戦略の検討、社内勉強会の土台、投資仮説の検証などの一助になるように作成しています。「AIエージェントが移動体験と収益構造をどう変えるか」について関心のある方は是非ご一読ください。

目次

■調査概要
■調査方法
■エグゼクティブサマリー
■対象市場の定義と分析スコープ
■市場全体像・市場規模推移
■市場ドライバー・リスク
■ユーザーKBF
■ビジネスモデルの変化
■技術スタック・アーキテクチャ
■主要プレイヤー分析（Tesla、BYD、Geely、Leapmotor、Mercedes-Benz、BMW、Stellantis、Sony Honda Mobility、BYD、NVIDIA、Qualcomm、Google、Amazon、Microsoft、HERE/TomTom、Cerence、SoundHound、Bosch、HERE、TomTom、KPIT、KPIT）
■競争構造・バリューチェーン再編
■KSF・戦略示唆
■規制・安全・倫理

調査結果サマリー

■エグゼクティブサマリー

【調査レポート】「SDV2.0」AIDVの実像～先読み型AIエージェントが変える車内UX・収益構造・競争構造～【調査レポート】「SDV2.0」AIDVの実像～先読み型AIエージェントが変える車内UX・収益構造・競争構造～【調査レポート】「SDV2.0」AIDVの実像～先読み型AIエージェントが変える車内UX・収益構造・競争構造～【調査レポート】「SDV2.0」AIDVの実像～先読み型AIエージェントが変える車内UX・収益構造・競争構造～

■市場

【調査レポート】「SDV2.0」AIDVの実像～先読み型AIエージェントが変える車内UX・収益構造・競争構造～【調査レポート】「SDV2.0」AIDVの実像～先読み型AIエージェントが変える車内UX・収益構造・競争構造～

■主要プレーヤー

【調査レポート】「SDV2.0」AIDVの実像～先読み型AIエージェントが変える車内UX・収益構造・競争構造～【調査レポート】「SDV2.0」AIDVの実像～先読み型AIエージェントが変える車内UX・収益構造・競争構造～

発刊日

2026年7月1日

ページ数

PDFファイルA4全48ページ

調査レポートのダウンロードおよび購入

プレミアム・法人会員は以下から、調査レポートのダウンロードが可能です。

《レスポンス編集部》

あわせて読みたい

編集部おすすめのニュース

特集

最新レポート

SDV（Software Defined Vehicle）

人工知能（AI）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews