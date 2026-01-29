ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

『デュカト』ベースの「DA VINCI 6.0」が新型に、1639万円で受注開始へ…ジャパンキャンピングカーショー2026

フィアット『デュカト』ベースのキャンピングカー「DA VINCI（ダヴィンチ）6.0」新型
トイファクトリーは、フィアット『デュカト』ベースの最高峰モデル「DA VINCI（ダヴィンチ）6.0」のフルモデルチェンジを行い、1月30日より受注を開始すると発表した。実車はジャパンキャンピングカーショー2026で初公開される。

「DA VINCI 6.0」は“贅沢な大人2名の旅時間”をテーマに、高級感と自宅のような安らぎが共存する「モダン・ラグジュアリー」な内装へ刷新。天然木の温かみと明るさを取り入れ、ゆとりあるベッドルームを実現した。ベッド幅を従来より20cm拡張し、大人2人がゆったり眠れる常設リヤベッド（L1940×W1470mm）を装備。新開発の高密度・高反発ウレタンマットは身体をしっかり支え、快適な寝心地を追求した。

またオプションでリヤベッド下のラゲッジスペースに2段ベッドマットを追加可能で、就寝人数を最大4名に拡張できる。さらに電動ステップや高断熱施工、冷凍冷蔵庫、電子レンジ、ウォーターレストイレ、各種バッテリーシステムなど充実した装備を備えている。

ベース車両は日本仕様のフィアット・デュカトL3H2で、全長5995mm、全幅2100mm、全高2525mm。エンジンは直列4気筒2.2Lディーゼルターボで最高出力180hp。販売価格は税込み1639万円だ。

新型「DA VINCI 6.0」は1月30日から2月2日まで幕張メッセで開催されるジャパンキャンピングカーショー2026にて初公開され、会場で受注を開始する。トイファクトリーブースは展示ホール6 S64に設置されている。

《森脇稔》

