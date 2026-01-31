ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

コンパクト！ なのに広々空間！ 新型キャブコン『KATANA mini』…土曜ニュースランキング

ダイレクトカーズの新型コンパクトキャブコン「KATANAmini」
  • ダイレクトカーズの新型コンパクトキャブコン「KATANAmini」
  • フォルクスワーゲン T-Roc 新型
  • 日産 エクストレイル
  • VF-C
  • KGモーターズ mibot

1月23～29日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、ダイハツ『ハイゼット』をベースにしたキャンピングカー『KATANA mini（カタナミニ）』に注目が集まりました。


1位） ダイハツ『ハイゼット』ベース、コンパクトで快適な軽キャブコン『KATANA mini』発表へ…ジャパンキャンピングカーショー2026：115 Pt.

ダイレクトカーズは、1月30日から幕張メッセで開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」で、新型コンパクトキャブコン『KATANA mini（カタナミニ）』を世界初公開する。
街中でも扱いやすいサイズ





2位） VW『T-Roc』新型、まずはマイルドハイブリッドターボ投入…約665万円から英国受注開始：101 Pt.

フォルクスワーゲンは第2世代となる新型『T-Roc』の英国での受注を開始した。価格は3万1620ポンド(約665万円)からとなる。
「ライフ」「スタイル」「Rライン」の3グレードが発売





3位） 【日産 エクストレイル 新型試乗】今や高級SUVと呼んでも差し支えない…中村孝仁：99 Pt.

3サイズは全長4690×全幅1840×全高1720mm。今の日本では、このあたりのサイズ感が一番使いやすいサイズといえないだろうか。
エンジンがかかる頻度が高くなった？





4位） 超小型三輪EVに2モデル追加、ハッチバックと両開きドアの予約開始…ビークルファン：93 Pt.

ビークルファンは1月22日、三輪EVシリーズに新たにハッチバックタイプの「VF-S」(仮称)と、乗り降りが楽な両開きドアタイプの「VF-C」(仮称)を設定し、予約販売を開始したと発表した。
商業用から近所の買い物まで





5位） 「EVの本領発揮」「見た目凄い好き」1人乗りの小型モビリティ「mibot」がSNSで話題に：91 Pt.

KGモーターズは1月19日、広島県東広島市と連携し、小型モビリティ『mibot』を活用した実証実験（PoC）を開始したと発表した。これを受けて、SNS上では「使っているところ見てみたい！」「EVの本領発揮は小型モビリティかな」と話題になっている。
維持コスト及び環境負荷の低減も実現


《レスポンス編集部》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

キャンピングカー、車中泊、アウトドア

ジャパンキャンピングカーショー

ダイハツ ハイゼット

ダイハツ工業

土曜ニュースランキング

トピック

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES