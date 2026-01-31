コンパクト！ なのに広々空間！ 新型キャブコン『KATANA mini』…土曜ニュースランキング

1月23～29日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、ダイハツ『ハイゼット』をベースにしたキャンピングカー『KATANA mini（カタナミニ）』に注目が集まりました。
ダイレクトカーズは、1月30日から幕張メッセで開催される「ジャパンキャンピングカーショー2026」で、新型コンパクトキャブコン『KATANA mini（カタナミニ）』を世界初公開する。
フォルクスワーゲンは第2世代となる新型『T-Roc』の英国での受注を開始した。価格は3万1620ポンド(約665万円)からとなる。
3サイズは全長4690×全幅1840×全高1720mm。今の日本では、このあたりのサイズ感が一番使いやすいサイズといえないだろうか。
ビークルファンは1月22日、三輪EVシリーズに新たにハッチバックタイプの「VF-S」(仮称)と、乗り降りが楽な両開きドアタイプの「VF-C」(仮称)を設定し、予約販売を開始したと発表した。
KGモーターズは1月19日、広島県東広島市と連携し、小型モビリティ『mibot』を活用した実証実験（PoC）を開始したと発表した。これを受けて、SNS上では「使っているところ見てみたい！」「EVの本領発揮は小型モビリティかな」と話題になっている。