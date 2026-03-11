ホーム モーターサイクル 新型車 記事

「これ破格では!?」KTMの新型スーパースポーツ『990 RC R』発売に、SNSでは驚きの声

KTMの新型スーパースポーツモデル『990 RC R』が2026年4月に発売される。メーカー希望小売価格は219万9000円（消費税込み）。これに対しSNS上では「かなり欲しい」「これ破格では!?」など、驚きの声が多く見られた。

【画像】KTM 990 RC R

新型990 RC Rは、KTMのRCラインアップの流れを汲むモデルで、同社の研究開発部門で蓄積されたデータとモータースポーツプログラムで得られた空力データなど、長年のレース活動で培ったテクノロジーを注ぎ込んで誕生した。オーストリアで製造されるこのマシンは、専用設計の高剛性スチール製フレームと、剛性と適度なしなりを高度にバランスさせたスイングアームを採用している。

エンジンは、57kgと軽量コンパクトなユーロ5＋対応の947cc・LC8cパラレルツインエンジンを搭載。103Nmの最大トルクと127.84psの最高出力を発生する。6速トランスミッションを組み合わせる。

KTM 990 RC RKTM 990 RC R

装備面では、風洞実験から生まれたエアロダイナミクス、Brembo製4ピストンキャリパーHyPureブレーキ、WP製APEXサスペンション、8.8インチTFTフルカラーディスプレイなどを採用。

エルゴノミクスを考慮した6カ所の接触面は、膝、腕、手に快適なサポートを提供。位置調整が可能なフットレストは身長の高いライダーから低いライダーまで対応する。燃料タンク容量は15.7リットルで、十分な航続距離を実現している。車両重量は約184kg（燃料除く）、シート高は845mm、ホイールベースは1481mmとなっている。

KTM 990 RC RKTM 990 RC R

そんな990 RC Rの発表にX（旧Twitter）上では、「かなり欲しい」「ちょっといいなと思ったり」「普通にカッコいい」など、高評価のコメントが寄せられている。

また、「意外に安い」「想像より安かった」「これ破格では!?」など、価格に対して驚きの声も。

他にも、「レースモデルカッコいい」「WSSP参戦のベース車両なのか」など、この車両をベースにしたレースマシンに対する憧れの声も見られた。

《園田陽大》

