「大型買うならコイツや」KTMの高性能ネイキッド『990 DUKE R』にSNSでは期待の声

KTMジャパンは3月2日、ハイパフォーマンスネイキッドの新型『KTM 990 DUKE R』を4月に発売すると発表した。これに対しSNS上では「カラーリング好き」「大型買うならコイツや」など期待の声が寄せられている。

【画像】KTM 990 DUKE R

990 DUKE Rは、既存の『990 DUKE』をベースにパフォーマンスを強化したスポーティバージョンの「R」モデルとして、KTMネイキッドラインアップに新たに加わった。

ホワイトとマットブラックのグラフィック、そしてエレクトロニックオレンジのグロスパウダーコーティングが施されたフレームのコンビネーションは、2011年から2013年に製造された「990 SUPER DUKE R」の第2世代モデルからインスピレーションを得ている。

KTM 990 DUKE R

947ccエンジンは、最高出力127.84psと従来モデルより約5ps向上し、最大トルクは103Nmを発揮する。この出力向上は、改良されたマッピングにより実現した。燃料を除く重量は179kgと変わらず、エルゴノミクスの改良により重心がわずかに上昇し、シート高と最低地上高はそれぞれ15mmアップしている。

足回りは、前後にフルアジャスタブル機能付きWP製APEXサスペンションコンポーネントを装備。フロントには143mmトラベルの新しいオープンカートリッジフォークを搭載し、径は990 DUKEの43mmから48mmに拡大され、剛性は34％向上した。よりスポーティな走りを実現するためにセッティングもアップデートされ、俊敏性を犠牲にすることなく、車体の安定性とコントロール性が向上している。

メーカー希望小売価格は207万円（消費税込み）。

KTM 990 DUKE R

これに対しX（旧Twitter）上では、「カラーリング好き」「いいなって思ってしまった」「大型買うならコイツや」「画面デカすぎ！」などのコメントが寄せられ、バイクファンの注目を集めている。