「猛暑に強いバイク用ナビ」ガーミンの最新モデル『zūmo XT3』発売　価格は9万9800円

ガーミンジャパンは、バイク用ナビゲーション「zūmo」シリーズの最新モデル『zūmo XT3』を6月4日に発売した。価格は9万9800円（税込）。

【画像】zūmo XT3

『zūmo XT3』は、6インチ・1280×720ピクセルの高解像度・超高輝度ディスプレイを採用。日射下でも高い視認性を発揮する。タッチパネルはグローブを装着したままでも操作でき、縦横どちらの向きでも設置が可能だ。

耐久性は米軍MIL規格「MIL-STD-810」に準拠し、防水等級はIPX7。動作温度範囲は-15度～55度で、猛暑から極寒まで安定した動作を維持する。

◆新機能「リーニング角」とドラッグレースタイマー

今回の新機能として、車体の傾き角を計測・表示する「リーニング角」を搭載した。バンクコントロールやスリップ事故防止に役立つ機能だ。

また、サブスクリプションサービス「ガーミン パフォーマンス パッケージ」（月額1680円、年額1万6800円・税込）の契約で利用できる「ドラッグレースタイマー」も新たに追加。0-100km/hのタイムや、200mおよび400mのタイムを記録できる。

zūmo XT3

◆地図とナビゲーション機能

地図は2026年度版ゼンリン1/25,000詳細道路地図を標準装備する。高速道路のジャンクションや右左折レーンもわかりやすく表示し、音声ガイダンスで安全な走行をサポートする。

ルートプランは内蔵のビジュアルルートプランナーに加え、専用スマホアプリ「ガーミン エクスプローラー」と「ガーミン トレッド」を使って任意のルートを作成し、本体へ転送することも可能だ。

マルチGNSS（GPS、ガリレオ・25Hz測位）による高精度な位置情報取得により、山間部などスマートフォンの電波が入りにくい場所でも正確なルートナビを実現する。

zūmo XT3

zūmo XT3

◆グループツーリングと安全機能

スマートフォンアプリ「ガーミン トレッド」とペアリングすることで、グループ内の他のライダーの位置情報を画面上に表示できる。ブルートゥース対応ヘッドセットとのペアリングによるハンズフリー通話にも対応する。

衝撃から事故を検出し、あらかじめ指定した連絡先に自動通知する「事故通知機能」も搭載。ソロツーリング時の安全対策としても活用できる。

新たに「ガーミン アウトドア マップス プラス」（月額800円、年額7480円・税込）にも対応した。国土地理院提供の高精細ラスター地図（ジャパン ラスター）や地形陰影などのプレミアム地図レイヤーを追加できるほか、キャンプなどアウトドアレジャー情報も活用できる。

◆主な仕様

サイズは15.6×8.9×2.5cm、重量は340g。内蔵メモリは64GBで、microSDカード（最大256GB・別売）にも対応する。稼働時間はバックライト100%で最大5時間、通常使用で最大7時間。インターフェイスはUSB-Cを採用する。

同梱品はハンドルバーマウントキット、モーターサイクルパワーケーブル、チャージングケーブル、クイックスタートマニュアル。