ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

EMGバンドで車載インフォテインメントを操作、ガーミンとメタが新技術発表…CES 2026

EMGバンドで車載インフォテインメントを操作する新技術
  • EMGバンドで車載インフォテインメントを操作する新技術

ガーミンとメタはCES 2026において、メタのニューラルバンドとガーミンの車載技術ソリューション「ユニファイドキャビン」を連携させた自動車OEM向けの概念実証を発表した。

CES 2026で公開されたこの技術により、乗員は筋電位(EMG)バンドを装着し、親指、人差し指、中指のジェスチャーで車載インフォテインメント機能を操作できる。

メタのニューラルバンドは、手首の筋肉から発せられる微細な神経信号をデジタル動作に変換する新しいタイプのウェアラブルデバイス。EMG技術により、クリック、スクロール、ダイヤル操作といった基本的な動作から、指先の手書き動作をデジタルテキストに変換するような複雑な入力まで、幅広いジェスチャーを認識できる。

ガーミンのユニファイドキャビンは、単一の制御モジュールで拡張性が高く直感的で没入感のあるエンターテインメント体験を提供するデジタルコックピットのデモンストレーション。CES 2026で発表された新機能には、デジタルキー、単一の音声コマンドで複数のアクションを実行できるAI仮想アシスタント、座席ごとの音声と映像、強化されたパーソナライゼーション、キャビンチャット、キャビンライティングショー、パーソナルオーディオスフィアなどが含まれる。

今回の概念実証は、ディスプレイや車両機能に新しい操作方法を導入し、複数の乗員に真のリラックスしたエンターテインメント体験を提供する第一歩となる。ユニファイドキャビンの機能と技術は、各OEMの具体的なニーズに合わせてカスタマイズされる予定だ。

メタのニューラルバンドを搭載したガーミンの2026年版ユニファイドキャビンデジタルコックピットは、CES 2026のガーミンブースに展示された。

ガーミンオートモーティブOEMは、自動車、航空電子機器、海洋セグメントにおける長年のユーザーエクスペリエンスとハードウェア設計の専門知識を活用し、包括的なインフォテインメントおよびドメインコントローラーソリューションを開発している。同社は地理的に分散した高度に自動化された製造能力により、インテリジェントビデオドライビングレコーダーやコンピューティングモジュール、先進運転支援システム(ADAS)機能など、自動車業界向けの幅広い車載電子戦略をサポートしている。

南北アメリカ、ヨーロッパ、アジア全域にオフィスと生産施設を持つガーミンオートモーティブOEMは、BMWグループ、フォード、ホンダ、メルセデスベンツ、日産、トヨタ、ジーリー、カワサキ、ヤマハ発動機などの大手モビリティメーカーに様々なハードウェアおよびソフトウェアソリューションを提供している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

GARMIN ガーミン

CES 2026

CES

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES