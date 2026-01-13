EMGバンドで車載インフォテインメントを操作、ガーミンとメタが新技術発表…CES 2026

ガーミンとメタはCES 2026において、メタのニューラルバンドとガーミンの車載技術ソリューション「ユニファイドキャビン」を連携させた自動車OEM向けの概念実証を発表した。

CES 2026で公開されたこの技術により、乗員は筋電位(EMG)バンドを装着し、親指、人差し指、中指のジェスチャーで車載インフォテインメント機能を操作できる。

メタのニューラルバンドは、手首の筋肉から発せられる微細な神経信号をデジタル動作に変換する新しいタイプのウェアラブルデバイス。EMG技術により、クリック、スクロール、ダイヤル操作といった基本的な動作から、指先の手書き動作をデジタルテキストに変換するような複雑な入力まで、幅広いジェスチャーを認識できる。

ガーミンのユニファイドキャビンは、単一の制御モジュールで拡張性が高く直感的で没入感のあるエンターテインメント体験を提供するデジタルコックピットのデモンストレーション。CES 2026で発表された新機能には、デジタルキー、単一の音声コマンドで複数のアクションを実行できるAI仮想アシスタント、座席ごとの音声と映像、強化されたパーソナライゼーション、キャビンチャット、キャビンライティングショー、パーソナルオーディオスフィアなどが含まれる。

今回の概念実証は、ディスプレイや車両機能に新しい操作方法を導入し、複数の乗員に真のリラックスしたエンターテインメント体験を提供する第一歩となる。ユニファイドキャビンの機能と技術は、各OEMの具体的なニーズに合わせてカスタマイズされる予定だ。

メタのニューラルバンドを搭載したガーミンの2026年版ユニファイドキャビンデジタルコックピットは、CES 2026のガーミンブースに展示された。

ガーミンオートモーティブOEMは、自動車、航空電子機器、海洋セグメントにおける長年のユーザーエクスペリエンスとハードウェア設計の専門知識を活用し、包括的なインフォテインメントおよびドメインコントローラーソリューションを開発している。同社は地理的に分散した高度に自動化された製造能力により、インテリジェントビデオドライビングレコーダーやコンピューティングモジュール、先進運転支援システム(ADAS)機能など、自動車業界向けの幅広い車載電子戦略をサポートしている。

南北アメリカ、ヨーロッパ、アジア全域にオフィスと生産施設を持つガーミンオートモーティブOEMは、BMWグループ、フォード、ホンダ、メルセデスベンツ、日産、トヨタ、ジーリー、カワサキ、ヤマハ発動機などの大手モビリティメーカーに様々なハードウェアおよびソフトウェアソリューションを提供している。