ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

上信越道、佐久IC~碓氷軽井沢IC間で終日車線規制…3月2日から

上信越道上り線の佐久IC～碓氷軽井沢IC間でトンネル・橋りょうリニューアル工事
  • 上信越道上り線の佐久IC～碓氷軽井沢IC間でトンネル・橋りょうリニューアル工事
  • 上信越道上り線の佐久IC～碓氷軽井沢IC間でトンネル・橋りょうリニューアル工事
  • 上信越道上り線の佐久IC～碓氷軽井沢IC間でトンネル・橋りょうリニューアル工事
  • 上信越道上り線の佐久IC～碓氷軽井沢IC間でトンネル・橋りょうリニューアル工事
  • 上信越道上り線の佐久IC～碓氷軽井沢IC間でトンネル・橋りょうリニューアル工事

NEXCO東日本長野工事事務所は、上信越自動車道の佐久インターチェンジから碓氷軽井沢インターチェンジ間の上り線において、老朽化した闢伽流山トンネルおよび和美沢橋のリニューアル工事に伴う終日車線規制を実施すると発表した。

【画像全5枚】

規制期間は2026年3月2日から2026年8月6日まで。一部期間を除き、24時間体制で車線規制を行う。

工事内容は、トンネル補強工事と橋りょう床版取替工事の2つ。トンネル補強工事では、トンネル周辺からの過度な力に対応するため、リング状の強い構造にするコンクリート(インバート)を設置する。具体的には路面掘削後にトンネル底面を補強するインバートを設置し、その後走行可能な道路に戻すための舗装工事を実施する。

橋りょう床版取替工事では、冬季の凍結防止剤散布の影響や交通量の増加に伴い劣化した床版を、耐久性の高い新しいコンクリート床版に取り替える。橋梁の長寿命化および耐久性向上を目的としている。

車線規制により、現状の片側2車線から1車線へ減少する。規制延長は平日で約2.5km、土日は約4.0km(登坂車線の規制延長を含む)となる。また、土曜日および日曜日には佐久平スマートインターチェンジ前後において登坂車線規制を行うため、片側3車線から2車線へ減少する。

規制期間中は、毎週日曜日を中心に渋滞の発生を予測している。対象区間を利用予定の場合は、「ドラとら」などのウェブサイトで交通情報を確認するほか、利用時間帯の変更や時間に余裕を持った利用が推奨される。

終日車線規制期間には、車幅3.0mを超える特殊車両は通行できない。利用する場合は周辺道路などへの迂回が必要となる。また、特殊車両通行許可について高速道路の経路のみ取得している場合は、一般道の許可の取得も必要となる。

工事現場周辺では工事用車両の出入りがあるため、前方に十分注意して走行する必要がある。規制区間では車線幅が狭くなっているため、規制速度を遵守し、車間距離を確保して追突事故などに十分注意することが求められる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

NEXCO東日本 東日本高速道路

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES