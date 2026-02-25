ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

上信越道・長野道で「野沢菜祭り」、老舗漬物屋「まるたか」とコラボ…3月1日から

『信州の味！野沢菜祭り』
  • 『信州の味！野沢菜祭り』
  • 野沢菜きざみ漬

ネクスコ東日本エリアトラクトは、まるたかとコラボレーションし、上信越自動車道・長野自動車道の一部サービスエリア・パーキングエリアで「野沢菜祭り」を3月1日から開催する。

【画像全2枚】

長野の老舗漬物屋「まるたか」とコラボレーションする「野沢菜祭り」が今年も開催。関連商品を購入した客に「野沢菜きざみ漬け」をプレゼントするほか、「第2回ハイウェイめし甲子園」との連動企画も実施する。

対象のサービスエリア・パーキングエリアで野沢菜関連商品を2個以上含む、一会計1500円(税込)以上購入した方へ「野沢菜きざみ漬」をプレゼントする(予定数に達し次第終了)。

一部サービスエリア・パーキングエリアでは、まるたかの新商品「ワサビ田サーモンと野沢菜の生ふりかけ」を市中店舗に先駆けて販売する。

また、ハイウェイめし甲子園エントリーメニューを注文した方へ、野沢菜試供品(小鉢)を提供する。佐久平パーキングエリアはハイウェイめし甲子園の対象外のため別メニューで試供品を提供する。

対象エリアは、上信越自動車道の横川サービスエリア(上下線)、佐久平パーキングエリア(上下線)、東部湯の丸サービスエリア(上下線)、松代パーキングエリア(上下線)、小布施パーキングエリア(上下線)、千曲川さかきパーキングエリア(上下線)、長野自動車道の姨捨サービスエリア(上下線)の計14か所。

開催期間は2026年3月1日から3月31日まで。

ハイウェイめし甲子園は、NEXCO東日本のサービスエリア・パーキングエリアで販売する125品の中からハイウェイめし王者を決めるグルメコンテスト。現在、道・県予選を勝ち抜いた14メニューの中からNo.1を決める決勝戦を実施中だ。

《森脇稔》

