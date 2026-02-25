ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

GT-Rパトカーやハーレー白バイ登場、佐野アウトレットで「はたらくくるま」イベント…3月1日

佐野プレミアム・アウトレットは、警察や消防、自衛隊など地域の5団体と連携し、地域の安全や交通アクセス整備などさまざまな場面で活躍する車が集合するイベント「はたらくくるま in 佐野プレミアム・アウトレット」を3月1日に開催する。

地域で活躍する「はたらくくるま」の展示と体験を通じて、地域を守る仕事への理解と防犯・防災意識をはぐくむ、毎年恒例の人気体験型イベントだ。

全国で唯一、栃木県警だけが保有するスポーツカーのパトカーやアメリカンスタイルの白バイといった希少性の高い車を含む、地域の5団体・総勢10台が一度に見られる特別感あふれる展示となる。

「はたらくくるま」を間近で見られるほか、パトカーや白バイの運転席に座っての写真撮影や、各団体の隊員、スタッフによる説明など、子どもから大人まで体験しながら楽しく学べるコンテンツを用意している。

警察からは、街の治安を守るパトカー・白バイ合計5台が参加し、栃木県警だけが保有する日産『GT-R』(R35)パトカーやハーレーダビッドソンを改造した3輪の「ハーレートライク白バイ」が自走する様子を見ることができる。

さらに、水での消火が難しい火災現場において消火薬剤を使って消火を行う「化学消防車」が登場、車両の前で記念撮影をすることができる。他にも、バスタ新宿・東京駅~佐野新都市バスターミナル間を走る全長約12mの大型バスや、カートラブルだけではなく災害支援車両としても活動するレッカー車、自衛隊の軽装甲機動車など普段なかなか見ることができない特殊車両も登場する。

開催日時は2026年3月1日10時から16時まで、佐野プレミアム・アウトレット内遊歩道で行われる。入場料は無料。参加団体は栃木県警察・佐野市消防本部・ジェイアールバス関東・自衛隊栃木地方協力本部足利地域事務所・日本自動車連盟(JAF)栃木支部。

各ブースでは、警察ブースで制服を着用しての記念撮影、消防ブースで化学消防車の前での記念撮影、ジェイアールバス関東ブースで制帽・制服(ともに子ども用)を着用しての記念撮影、自衛隊ブースで制服を着用した記念撮影、JAFブースで子ども安全免許証の無料発行などが行われる。

さらにJAF会員証またはJAFスマートフォンアプリの「クーポン画面」をインフォメーションセンターにて提示した方に、佐野プレミアム・アウトレットのクーポンシートを1枚プレゼントする。クーポンシート引き換え期間は3月1日から5月31日まで。

展示車両は、緊急出動等により、急きょ変更となる場合がある。天候等により、変更・中止となる場合もある。

