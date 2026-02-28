MINI、コラボ強化し「オンリーワン」へ、コンセプトカー「THE SKEG」日本初公開

ビー・エム・ダブリューは2月26日、オーストラリア発のライフスタイル・ブランド「DEUS EX MACHINA（デウス・エクス・マキナ）」とコラボレーションしたコンセプトモデル『THE SKEG（ザ・スケッグ）』を日本初公開した。

【画像】MINIとDEUS EX MACHINAによるコンセプト「THE SKEG」

同モデルは2025年、ドイツ・ミュンヘンのモーターショーで世界初公開されていた。

デウス・エクス・マキナの共同設立者兼クリエイティブ・ディレクターのカービー・タックウェル氏は、「DEUSは20年前、シドニーで共通の趣味を持つ友人たちと設立したブランドです。今回のコラボでは、MINIというアイコンに我々のサーフやモーターサイクルを融合させました」と説明した。

MINI THE SKEG とデウス・エクス・マキナの共同設立者兼クリエイティブ・ディレクターのカービー・タックウェル氏

「THE SKEG」は、サーフボードのフィンを意味する名称を冠し、外装には生のメタリックな質感や空力を意識したグラスファイバーを、内装にはウェットスーツ素材を用いるなど、細部まで遊び心を詰め込んでいる。

「THE SKEG」は2月28日より、「DEUS EX MACHINA ASAKUSA」で一般公開。さらに期間限定コラボレーション企画を実施する。同日は入場無料で楽しめるDJプレイのほか、本コラボレーションを記念した限定アパレル（Tシャツ、トートバッグ）を数量限定販売する。

一般初公開期間は2月28日から3月1日まで。2月28日は「DEUS MINI SPECIAL DJ EVENING」として11時から21時まで開催され、DJプレイは15時から行われる。

コラボレーションを記念した限定アパレル

◆オンリーワンのブランドを目指すMINI

この日、「MINI DAY 2026 Press Conference」と題した報道向けイベントの中で、2025年のMINIブランドの販売台数が1万9146台（前年比11.6％増）を記録し、10年連続で輸入車のモデル別販売台数No.1を達成したことが報告された。

MINIディビジョン本部長の向井健二氏は、「新世代MINIファミリーの魅力的なプロダクトポートフォリオが完成した今、我々の強みは『MINIを見て、笑顔になる』ブランド体験です」と語った。

さらに今後の戦略について、「ポール・スミスとのコラボレーションの拡充や、本日発表した限定車『MINI GP インスパイアード・エディション』のように、単なる移動手段としてのクルマを超え、ファッション、アート、そしてコミュニティと共鳴し続けることで、乗る人すべてを笑顔にするオンリーワンのブランドを目指します」と宣言した。

MINI GP インスパイアード・エディション