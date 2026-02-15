ハーレーダビッドソン、3月20日に「ハーレーダビッドソン ナイト」世界同時開催…2026年モデル展示も

ハーレーダビッドソンは、誰でも参加できる店頭パーティーイベント「ハーレーダビッドソン ナイト」を、日本を含むアジア太平洋、ヨーロッパ、中東、アフリカの正規ディーラー各店で3月20日の夜に一斉開催する。

【画像】ハーレーダビッドソン 2026年モデル

「ハーレーダビッドソン ナイト」は、ヨーロッパの正規ディーラーが中心となって生まれ歴史を重ねてきたイベントで、2025年から日本の一部店舗でもトライアル開催されていた。今年からは世界各地のディーラーで一斉開催する。

実施プログラムの内容は各店舗に委ねられており、それぞれの地域性やカルチャーを反映したライブエンターテインメント、フード＆ドリンク、参加型アクティビティなどを展開する。

同イベントは、ライダーはもちろん、ハーレーファン、初めて来店するノンライダーまで、全ての人に開かれた一夜限りの特別な体験となる。ハーレーの店舗体験を通して、新たな仲間づくりや、最新モーターサイクルの魅力を堪能できるとしている。

2026年モデルのハーレーダビッドソン ロードグライド リミテッド（参考画像）

「ハーレーダビッドソン ナイト」の大きな見どころのひとつが、ハーレー最新2026年モデルラインアップの展示だ。来場者は、ハーレーの最先端デザイン、パフォーマンス、テクノロジーをいち早く体感できる。

ライダー一人ひとりのスタイルを形にする最新のパーツ&アクセサリ、ブランドのスピリットを体現した春夏アパレルの新作コレクション等も、合わせて楽しめる。

イベントの詳細は2月末に公開予定の公式WEBサイトでも随時お知らせするとのこと。日程は全店3月20日の開催だが、開始時刻は店舗により異なるので要確認だ。