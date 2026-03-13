ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ダンロップ、空冷ポルシェ特化イベント「LUFT TOKYO」出展へ…3月14日東京・銀座KK線で開催

空冷ポルシェに特化した展示イベント「LUFT TOKYO」
  • 空冷ポルシェに特化した展示イベント「LUFT TOKYO」
  • 空冷ポルシェに特化した展示イベント「LUFT TOKYO」
  • 空冷ポルシェに特化した展示イベント「LUFT TOKYO」
  • 空冷ポルシェに特化した展示イベント「LUFT TOKYO」
  • 空冷ポルシェに特化した展示イベント「LUFT TOKYO」
  • 空冷ポルシェに特化した展示イベント「LUFT TOKYO」

住友ゴム工業は、3月14日に東京・銀座KK線で開催される空冷ポルシェに特化した展示イベント「LUFT TOKYO」に出展すると発表した。

【画像全6枚】

今回が初開催となる同イベントで、ダンロップブランドとして参加する。

ダンロップブースでは、ポルシェと深い関わりを持つ生沢徹氏が共にレースを戦ってきたダンロップとのコラボレーション車両として、1969年式ポルシェ『911Sタルガ』を展示する。歴史あるKK線を舞台に、厳選された空冷ポルシェやクリエイティブなビルド車両が集結し、ダンロップブースやダンロップ装着車両も登場する予定だ。

また同社は、世界的なポルシェカルチャーイベントであるLuftgekühlt(ルフトゲキュールト)および、南カリフォルニア最大級の自動車イベントAir|Water(エア|ウォーター)のオフィシャルタイヤスポンサーとして複数年契約のサポートを開始する。ダンロップは今年開催される各イベントに参加・展示を行う。

Luftgekühltは2014年の設立以来、空冷ポルシェ(356から993)の世界観と自動車文化を発信するプレミアムイベントとして高い評価を得ており、世界中の愛好家・クリエイター・著名人が集う場となっている。同チームが主催するAir|Waterは、初期モデルから現行モデルまでポルシェの歴史を体験できる大規模イベントとして成長している。今年のAir|Waterは4月25日に米国カリフォルニア州コスタメサで開催される。

住友ゴム工業は2026年より、コミュニケーションブランドをダンロップに統一した。ダンロップは「挑戦を支える安心」「期待を超える体験」「限界への挑戦」という3つの提供価値を、すべての商品・サービスで体現し、革新的な体験を通じて世界中の人々にポジティブな感情を生み出すことを追求していく。ブランドステートメント「TAKING YOU BEYOND」には、挑戦するすべての人々の可能性を広げ、その先へ導く存在であり続けるという想いを込めている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ダンロップ

住友ゴム工業

ポルシェ（Porsche）

イベント開催予定

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES